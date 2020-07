Puede que no estés utilizando la mascarilla correcta

De la mano de la pandemia viene el boom de las mascarillas entre las que se puede encontrar una gran variedad: mascarillas con filtros de partículas, autofiltrantes, quirurjicas, EPI, higiénicas y, acompañadas de la idea de ir siempre a la moda, las mascarillas de tela. Pero ¿sabemos realmente cual debemos utilizar? Los tipos de mascarillas dependen en gran medida de lo expuestos que se esté al virus de la COVID-19.

Las mascarillas higiénicas son las que deben utilizar las personas sanas con el fin de no contagiarse. El tejido de estas es de 80 % poliéster 20 % Poliamida de 126 gr/m2 . Si son reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lavados. A partir de ahí, no se garantiza la eficacia de la mascarilla.

Las mascarillas quirurgicas son para las personas enfermas, ya sean asintomáticas o no, con el fin de no contagiar a otras personas. El uso de este tipo de mascarillas adquiere importancia una vez que se siente algún síntoma fuera de la normalidad. Además, cuando la notes

húmeda o sucia, cámbiala. Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar esta mascarilla durante más de 4 h.

Las mascarillas EPI deben ser utilizadas por personas que están en contacto directo con el virus. Al igual que en la anterior no se recomioenda su uso superior a 4 horas y es recomdeble reemplazarla cuando este húmeda o sucia.

Las mascarillas con valvula de exhalación te protegen a ti pero no protegen a los demás, por eso es recomendable utilizar una de estas tres.

Por otro lado, hay que prestar atención al boom de las mascarillas de tela y los riesgos y beneficios de las mismas. Estas mascarillas tiene un uso preferente en situaciones de escasez o desabastecimiento de las anteriores. La OMS, alerta sobre el uso de mascarillas fabricadas con algodón ya que son consideradas una fuente de infección. Este tipo de mascarillas no son resistentes a los fluidos y pueden retener la humedad y contaminarse. Además, por normal general, estas no cumplen con los criterios técnicos de fabricación que recomiendan las autoridades sanitarias y, por tanto, no garantizan en el mismo grado de posibilidades que las homologadas que no puedan producirse contagios.

Por otra parte, a modo de normal general, mantener siempre limpia la mascarilla es esencial para prevenir la inoculación del virus debido a la acumulación de suciedad y partículas que se puede dar en caso contrario. De no hacerlo, tomar la precaución de usar mascarilla será como no llevar nada ya que la facilidad de llevar las manos a la mascarilla sucia y despues a los ojos o a otra zona del cuerpo es enorme

¿CÓMO PODEMOS LAVAR NUESTRAS MASCARILLAS?

1. Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º (ciclo normal de lavadora).

2. Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos, posteriormente lavar con agua y jabón y, para finalizar, aclarar bien hasta eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.