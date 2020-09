Estas son las fantásticas propiedades del zumo de naranja natural que no conocías

¿Tiene el zumo de naranja natural las increíbles propiedades que creemos? En los últimos años, ha crecido el interés por cuidar nuestra salud e ingerir alimentos que nos ayuden a sentirnos bien. Vamos a descubrir en este artículo por qué el zumo de naranja natural puede convertirse en el aliado perfecto para combatir enfermedades y mantener nuestra salud en armonía.

Seguro que hemos escuchado más de una vez esa famosa frase: “Bébete el zumo ahora, que está recién exprimido y si tardas mucho tiempo en tomarlo se queda sin vitaminas”. Efectivamente, es la frase que toda madre ha pronunciado alguna vez. Y en muchas otras ocasiones hemos sido nosotros mismos quien la hemos repetido. Pero, ¿Es cierto que el zumo de naranja pierde sus propiedades si no lo tomamos recién exprimido?

Las propiedades del zumo se mantienen durante 12 horas

Como sabemos, la naranja es una fruta que tiene un gran aporte de vitamina C, por lo que resulta muy saludable incluirla en nuestra dieta. De hecho, los expertos aseguran que un vaso de zumo de naranja contiene el 50 por ciento de la vitamina C diaria que necesitamos y estimula la producción de glóbulos blancos, contribuye a reforzar el sistema inmunológico, por lo que resulta un aliado perfecto si queremos cuidar nuestra salud diariamente.

¿EL ZUMO DE NARANJA ENGORDA?

Es una de las preguntas que nos hacemos a menudo. ¿Engordaremos si tomamos un zumo de naranja natural a diario? Ante esta pregunta, los nutricionistas prefieren contestar con las propiedades que tiene. Su bajo índice glucémico nos viene a decir que su consumo habitual es una buena opción para prevenir la diabetes. Por si fuera poco, contiene antioxidantes que nos ayudan a combatir los signos del envejecimiento en nuestra piel. Por eso, los nutricionistas incluyen el zumo de naranja en nuestra dieta, aunque tomarlo en ayunas puede provocar acidez. Si es así, podemos optar por tomarlo durante el almuerzo o en la hora de la merienda.

Pero, ¿Qué ocurre cuando exprimimos las naranjas y las convertimos en zumo? ¿La fruta conserva sus propiedades? Según la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, la vitamina C se conserva perfectamente en el zumo hasta 12 horas, aunque es cierto que podemos notar en el sabor que no están recién exprimidas porque se vuelve más amargo.Si preparamos nosotros mismos en casa un zumo de naranja y no le añadimos azúcar, no engorda. Es la mejor opción si queremos disfrutar de un zumo saludable, además, prepararlo solo nos llevará unos minutos.

UN DESAYUNO 100% SALUDABLE

¿Cuándo es el mejor momento para disfrutar de un zumo de naranjas recién exprimidas? Según los nutricionistas, aquellas personas que incluyen un vaso de zumo de naranja natural en el desayuno tienen menor riesgo de padecer sobrepeso. E insisten: “no debemos sustituir el zumo de naranja por el desayuno, sino incluirlo”. Además, el zumo de naranja natural contiene un antioxidante llamado hesperidina, al cual se le atribuye la propiedad de reducir la probabilidad de sufrir un infarto en un 15%. Sin duda, otro motivo para incluirlo en nuestra alimentación.

Además, contiene potasio, que nos ayuda al funcionamiento de los músculos. Y ahora, que llega el otoño, resulta un antídoto perfecto pra prevenir catarros. Podremos conseguirlo si incluimos todos los días en el desayuno este alimento. Nos ayudará a mejorar nuestras defensas y, por lo tanto, a prevenir resfriados y catarros. Si queremos fortalecer nuestro organismo de cara a las estaciones más frías de año, podemos añadir jengibre al zumo de naranja. Tendremos menos posibilidades de coger un resfriado durante el invierno.

Noticias relacionadas:

Esto es lo que ocurre con las naranjas amargas que caen al suelo en Almería

Las increíbles propiedades que posee el calabacín y que aún desconoces

La cebolla, un producto amado y odiado por igual y cuyas propiedades medicinales aún desconoces