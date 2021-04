La emotiva carta que una mujer deja a sus vecinos en el ascensor un año después de la pandemia: "Casi lloro"

A pesar de todo, las redes sociales también nos dejan momentos emotivos donde las personas solo buscan agradecer el cariño de los que les rodean. Es lo que ha ocurrido con la imagen que ha compartido en Twitter Isaac Corrales. En ella aparece una carta escrita por Cristina y dirigida a sus vecinos. La ha colocado en el ascensor para que todos puedan leerla, en su interior, un texto de agradecimiento a todos sus vecinos.

Hoy me he encontrado esto en el ascensor y bueno... llueve en Madrid pero nunca llovió que no escampara.



Aunque no lo creas puede que esos días fueses importante para alguien. pic.twitter.com/y2FFtwM3iA — Isacín, por dios! ���� (@isaacfcorrales) April 9, 2021

"Hoy me he encontrado esto en el ascensor y bueno... llueve en Madrid pero nunca llovió que no escampara. Aunque no lo creas puede que esos días fueses importante para alguien" escribía el autor del Tweet.

UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO

La carta cuenta la historia de Cristina y su agradecimiento a los que fueron sus vecinos durante los primeros meses de confinamiento en 2020: "Mi nombre es Cristina y hoy es mi cumpleaños" comenzaba. En ella, la protagonista relataba como fueron las primeras semanas con la pandemia del coronavirus alejada de sus familiares y amigos "alejada de las sensanciones de alegría, ternura y humanidad".

Hace un año también celebraba su cumpleaños en casa, un aniversario que sin esperarlo se convirtió, escribe Cristina, en algo muy especial: "Como cada tarde en aquellos momentos, salimos al aplauso de la ventana, aquel día sonó el 'cumpleaños feliz', no era para mí, pero yo acababa de recibir la sorpresa con una videoconferencia por mis seres queridos y me puse a bailar".

Cuenta Cristina cómo en ese momento los vecinos comenzaron a felicitarla y a aplaudir, algo que recibió "con alegría". La sorpresa para toda la comunidad vino después, tres días más tarde Cristina dio a luz y cuando volvió a salir acompañada a su balcón, esta vez con Chloé, "allí volvían a estar los vecinos".

¡Pues si!!

Yo soy vecina de mi hospital y en cada aplauso ������������ y cada día veíamos a pacientes "encerrados" emocionados desde sus ventanas y al personal del hospital saludarnos, incluso con sábanas con mensajes...

Han sido momentos y tiempos que nunca vamos a olvidar ❤️. — Maria Lourdes Cordero Lorenzana (@lcorlor) April 9, 2021

"NO SOIS CONSCIENTES DE LO IMPORTANTE QUE FUISTEIS PARA MÍ AQUEL DÍA"

Cristina ha querido finalizar su carta con un mensaje de agradecimiento a todos sus vecinos deseándoles que "ojalá un año después estéis bien". "Gracias vecinos de aplauso, gracias por aquel cumpleaños a pesar de no conocernos" finalizaba.

En la carta se puede ver como, a posteriori, se ha vuelto a escribir tras leer el mensaje: "Casi lloro" o "no puedo parar de llorar" son algunas de las frases que se leen en el folio.

