Dos incendios en viviendas de Andalucía dejan seis afectados, entre ellos dos menores

Un total de seis personas, de las cuales dos son menores, han resultado afectadas durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo a causa de dos incendios domésticos declarados en sendas viviendas de Granada y Cádiz, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

Un herido en Íllora (Granada)

El primer suceso ha tenido lugar antes de la medianoche en una casa de Íllora (Granada), donde un hombre de 53 años ha resultado herido y ha necesitado ser trasladado al Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina.

Según fuentes de Bomberos y Guardia Civil, un vecino ha jugado un papel clave al ayudar a salir de la casa a tres personas afectadas por la inhalación de humo. A pesar de ello, solo el hombre de 53 años ha requerido traslado hospitalario.

Los bomberos han detallado que el fuego se originó en un brasero eléctrico y, como consecuencia de las llamas, ha quemado todo el mobiliario del salón, donde se inició el incendio.

Cinco intoxicados en Paterna de Rivera (Cádiz)

Por otra parte, ya de madrugada, se ha declarado otro incendio en una casa de dos plantas en Paterna de Rivera (Cádiz). Este segundo suceso se ha saldado con cinco personas intoxicadas por humo, que han sido atendidas en el mismo lugar de los hechos.

Los afectados son dos hombres de 75 y 55 años, una mujer de 82 y dos menores de 9 y 13 años. Afortunadamente, ninguno de ellos ha necesitado ser evacuado a un centro hospitalario.