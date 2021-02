El conocido político al que aplaude Pérez-Reverte: "Es formidable"

Arturo Pérez-Revertese ha deshecho en elogios hacia el diputado valenciano Toni Cantó tras una de sus últimas intervenciónes en las Cortes Valencianas. Durante una sesión de control al gobierno liderado por Ximo Puig, el portavoz de Ciudadanos ha recordado los disturbios ocurridos en Barcelona y otras ciudades españolas en protesta a la detención del rapero Pablo Hasél.

El vídeo ha llegado hasta el columnista, que no ha dejado pasar la oportunidad de felicitarle por sus palabras: “Ustedes pueden ser de derechas, de izquierdas o de donde sean. Pueden estar situados donde quieran o puedan, a favor o en contra. Pero nadie, amigo o enemigo, puede negar que Toni Cantó un parlamentario formidable", escribió.

El portavoz de Ciudadanos afirmó en su discurso que pregúnto al tripartido formado por PSPV, Unidas Podemos y Compromis por la defensa al rapero Pablo Hásel y el castigo a un poema a Irene Montero, o por qué se puede escrachear a Rita Barberá y no a Mónica Oltra definiendo que “la cárcel no es la mejor respuesta para la libertad de expresión”.



Ustedes pueden ser de derechas, de izquierdas o de donde sean. Pueden estar situados donde quieran o puedan, a favor o en contra. Pero nadie, amigo o enemigo, puede negar que @Tonicanto1 es un parlamentario formidable. https://t.co/0fMLvYzPvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 25, 2021

El vídeo, de 5 minutos de duración, se ha hecho viral en las últimas horas y cuenta ya con más de un millón de reproducciones y 44.000 me gustas en Twitter.

TONI CANTÓ: “ME DEJA USTED PATIDIFUSO”

El columnista ha dejado descolocado a todos sus seguidores, acostumbrados a los recados que deja sobre los políticos españoles. Entre ello el propio Toni Cantó, que no ha tardado en contestarle: "Me deja usted patidifuso. No sabe la ilusión que me ha hecho leer su exagerado elogio. Espero que no sea producto de un exceso de ingesta en el bar de Lola. ¡Le envío un abrazo fuerte!".

Me deja usted patidifuso. No sabe la ilusión que me ha hecho leer su exagerado elogio.

Espero que no sea producto de un exceso de ingesta en el bar de Lola. ¡Le envío un abrazo fuerte! — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 26, 2021

El discurso del valenciano ha recibido también las muestras de cariño por parte de sus compañeros de partido como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís: "Barra libre para quien pida un tiro para un pepero, persíganle si el verso es sobre Irene Montero. Este recorrido por las miserias de una izquierda hipócrita y censora. Enorme Toni Cantó", le comentó desde su cuenta personal.

Barra libre para quien pida un tiro para un pepero, persíganle si el verso es sobre Irene Montero.



Este recorrido por las miserias de

una izquierda hipócrita y censora.



Enorme Toni Cantó �������� https://t.co/YsKCai5ToO — Begoña Villacís (@begonavillacis) February 25, 2021

