Arturo Pérez-Reverte responde al vacile de la Policía: "Lo mío se arregla, sus chorradas..."

Arturo Pérez-Reverte no solo es escritor de éxito y académico de la RAE. También ejerce las veces de polemista tuitero donde no duda en enfrentar sus caracteres contra los de quien le haya contrariado. En el caso de este lunes, la Policía Nacional. Una polémica surgida a raíz de la nueva campaña que el cuerpo ha puesto en macha contra la violencia de género.

La Policía usa "nosotrxs" y Pérez-Reverte se indigna

La Policía Nacional ha lanzado una nueva campaña a través de su cuenta de Twitter en la que se representa, a través de una sucesión de diferentes situaciones a través del móvil de una pareja, distintos mensajes que podrían incurrir en violencia por el incesante control de él sobre ella.

"Control. Insultos. Amenazas. Golpes. Ante cualquier manifestación de violencia por parte de tu pareja o ex: #CuentaConNosotrxs", recoge el mensaje publicado por el cuerpo de policía. El vídeo, que comienza así: "Una chica. Un chico. Un móvil Y mensajes de... ¿amor?", recoge diferentes circunstancias en las que el chico, pendiente de los comportamientos de su pareja a través de todas sus redes sociales, controla cada uno de sus movimientos hasta llegar al punto de amenazar. Finalmente, la situación termina en los golpes.

Una nueva estrategia de la Policía Nacional para alertar a los más jóvenes de este tipo de comportamientos nocivos, más especialmente ahora con la llegada de las redes sociales. Sin embargo, el lema de la campaña, #CuentaConNosotrxs, no ha sido muy bien recibido. No por el contenido del vídeo sino más bien por un detalle que no ha gustado demasiado a los usuarios. Una formación gramatical que sustituye al pronombre "nosotros" con el único objetivo de englobar a ambos sexos que ha sido criticada, precisamente por el prestigioso periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte.

El periodista siempre se ha mostrado muy crítico con el lenguaje y en esta ocasión no se ha mordido la lengua. Por ello ha escrito en su cuenta personal de Twitter: "¿Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio puede escribir "nosotrxs" en un twit oficial sobre un asunto tan importante como éste? ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje".

¿Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio puede escribir "nosotrxs" en un twit oficial sobre un asunto tan importante como éste?... ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje? https://t.co/xYIZC7QYuQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 23, 2020

En este sentido, Pérez-Reverte ha criticado precisamente el uso incorrecto del término "nosotrxs" en lugar de referirse a "nosotros" como pronombre correcto y adecuado. Una premisa con la que diversos usuarios han estado de acuerdo, ya que han sido muchos los que han pedido a la Policía Nacional que "usen nuestra lengua correctamente", mientras que otros lo han calificado como "tontería" y "ridículo".

Unas palabras que no han pasado desapercibidas y a las que incluso la Policía ha querido dar respuesta. En esta ocasión, y con el mensaje: "Gracias Arturo. Tomamos nota para los próximos "tuits"", el cuerpo ha adjuntado una imagen del diccionario de la Real Academia Española (RAE), en el que se puede leer que "la palabra twit no está Diccionario", en referencia al término utilizado por el escritor en su mensaje, en lugar del recomendado "tuit".

Y, por si fuera poco, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha retuiteado el mensaje de la Policía Nacional como muestra de apoyo.

Reverte se revuelve contra las críticas

Finalmente, Arturo Pérez-Reverte ha lanzado un mensaje a modo de respuesta y tras convertirse en Tendencia en Twitter.

Reconozco que se lo he puesto fácil, en efecto. La diferencia es que lo mío se arregla prestando más atención a las teclas cuando escriba. Lo de ustedes y sus chorradas lingüísticas es impropio de una institución que debería mostrarse ejemplar en todo. Hasta cuando abre la boca. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 23, 2020

"Reconozco que se lo he puesto fácil, en efecto. La diferencia es que lo mío se arregla prestando más atención a las teclas cuando escriba. Lo de ustedes y sus chorradas lingüísticas es impropio de una institución que debería mostrarse ejemplar en todo. Hasta cuando abre la boca", ha argumentado el escritor.