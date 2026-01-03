El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida cierra 2025 con más de 224.800 visitantes, casi un 22% más que en 2024

Los 16 Museos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura han recibido un total de 2.878.631 visitantes en 2025, lo que supone un descenso del 7,77 por ciento respecto a las cifras de 2024. Desde el Ministerio han atribuido esta bajada al cierre temporal del Museo Sorolla, uno de los más concurridos de la red estatal.

Este dato contrasta con el de 2024, que fue el mejor año de afluencia de público desde el año 2000 con 3.121.418 visitantes y un aumento del 10,53 % con respecto a 2023. A pesar de la caída general, varios museos han firmado un año excepcional.

Récords en Madrid, Altamira y Mérida

El Museo Arqueológico Nacional se posiciona un año más como el más concurrido, alcanzando su primer récord histórico desde 2014 con 864.201 visitantes, un 37,76 por ciento más que el año anterior. Le sigue en la lista el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), que con 293.700 visitantes supera ligeramente sus cifras de 2024 y registra su mejor dato de los últimos 10 años.

El tercer puesto lo ocupa el Museo Sefardí en Toledo con 256.468 visitantes. Justo después se sitúa el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, que ha experimentado un notable incremento del 21,97 por ciento hasta alcanzar los 224.890 visitantes, a pesar de los cierres parciales por las obras de ampliación y remodelación de su sede, que celebra su 40 aniversario en 2026.

Valladolid y Madrid, en positivo

Los museos de Valladolid también han visto un aumento de visitantes respecto a 2024. El Museo Casa de Cervantes ha recibido 37.969 personas (un 7,26 % más), mientras que el Museo Nacional de Escultura ha registrado 180.226 visitantes (un 5,56 % más), encadenando ambos cinco años de mejora.

Por su parte, el Museo Nacional de Antropología de Madrid, que ha celebrado su 150 aniversario, ha registrado 87.679 visitas, su mejor dato en los últimos cinco años. Otros centros como el Museo Nacional de Cerámica en Valencia, el Museo del Greco en Toledo y varios museos de Madrid han mantenido registros similares a los de años anteriores.

Predominio del visitante nacional

En cuanto al perfil del público, el 78 por ciento de los visitantes son de origen nacional, frente a un 22 por ciento de turistas extranjeros. Los viajeros internacionales que más acuden a estos centros proceden de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido.

Durante 2025, la red de museos ha organizado un total de 72 exposiciones con temáticas centradas en la "perspectiva de género y el compromiso con la participación de las mujeres, a la labor de creadores contemporáneos o a la investigación en torno a las colecciones, su origen y su contexto histórico".