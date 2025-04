En casa, con una enfermedad pulmonar y sin máquina de oxígeno: "No sabemos qué hacer"

El padre de Sonia tiene 78 años. Sus pulmones necesitan oxígeno adicional para funcionar porque sufre una enfermedad pulmonar obstructiva y crónica en estadio tres, en fase grave. Eso le obliga a estar conectado a una máquina las 24 horas del día.

Sonia ha recalado en la emisora de COPE Sevilla para preguntar qué estaba ocurriendo: no tenía un teléfono móvil operativo por la caída de las líneas telefónicas, y tampoco un transistor a mano. "Y la incertidumbre iba aumentando cada vez más". "Es una persona que se asfixia de manera continua y los medicamentos tienen una limitación, así que obligarlo a bajar dos plantas de escaleras es complicado", ha explicado.

Por otro lado, también le genera duda el estado de los hospitales, que están funcionando con grupos electrógenos. Si su padre necesita oxígeno, habrá otras muchas personas en situaciones similares y los recursos son limitados. "Como somos usuarios de urgencias, sabemos que el oxígeno está localizado en las salas de urgencias, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos si hay una afluencia muy fuerte con las mismas necesidades", ha añadido.

qué va a pasar con las farmacias

El apagón ha dejado sin receta electrónica a la mayor parte de las farmacias. Es lo que ha ocurrido a Sonia cuando ha bajado a por la medicación de su padre, "que es una extensa lista de medicamentos que ni siquiera recuerdo de memoria". "Cuando he ido, me han dicho que no me podían dar las pastillas. La falta de oxígeno genera otros problemas derivados en el organismo, como fallos en el sistema circulatorio y en el corazón", ha expresado.

"Nunca nos habíamos planteado qué hacer en esta situación porque nunca imaginamos que en pleno XXI podría pasar algo así", cuenta Sonia, que ahora se enfrenta, atónita, a la incertidumbre de no saber cómo garantizar la seguridad de un familiar.