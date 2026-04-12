Carolina Marín cuelga la raqueta en un emocionante homenaje en Huelva

La leyenda del bádminton español, Carolina Marín, [ha dicho adiós] a su carrera deportiva en un emotivo homenaje celebrado en su Huelva natal. La pista central de los Campeonatos de Europa Huelva 2026 ha sido el escenario de una despedida donde la deportista, visiblemente emocionada, ha recibido una ovación de su ciudad.

Lo he dado todo física y mentalmente y hoy me despido del bádminton, de mi pasión" Carolina Marín

Un homenaje a la altura de su leyenda

El acto ha comenzado con un vídeo de sus grandes éxitos y también de sus lesiones. Después, Marín ha entrado a la pista a través de un pasillo formado por niños con raquetas, donde se ha desplegado una gran camiseta verde con su nombre que ha sido elevada para quedar colgada en el Palacio de Deportes.

La deportista ha agradecido el “maravilloso recibimiento” y ha explicado que, aunque le hubiera gustado estar “con una raqueta en la mano”, está “muy tranquila” porque ha tomado “la mejor decisión”. "Tenemos que priorizar la salud antes de seguir esforzándonos y pensando que podemos con todo”, ha reflexionado.

Sin ellos sería una niña que jugaba al bádminton, pero con ellos hemos sido leyendas" Carona Marín

Agradecimientos a su círculo más cercano

Marín ha dedicado palabras de especial gratitud a su equipo, de quienes ha dicho que saben “todo lo que hemos sufrido y lo que hemos tenido que esforzarnos”. "Sin ellos sería una niña que jugaba al bádminton, pero con ellos hemos sido leyendas”, ha valorado. También se ha acordado de sus amigos y de su familia, cuyo apoyo ha sido clave.

En su mensaje final, ha afirmado que el bádminton le ha hecho ser la mujer que es hoy. Emocionada, ha concluido: “Lo he dado todo física y mentalmente y hoy me despido del bádminton, de mi pasión. Gracias Huelva y a todo el mundo, de corazón”.

El deporte español se rinde a Marín

Grandes figuras del deporte han elogiado su figura en un vídeo. Pau Gasol la ha calificado como “un ejemplo de constancia y resiliencia” y un “referente del deporte español”. El piragüista Saúl Craviotto ha destacado su lado humano, asegurando que se queda con la Carolina persona, “magnífica, buena persona y cercana”.

Al homenaje han asistido numerosas autoridades, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, entre otros representantes institucionales y deportivos.