Bertín Osborne: la verdadera razón por la que evita firmar los papeles para separarse de Fabiola

Fabiola Martínez y Bertín Osborne mantienen una buena relación a pesar de su reciente separación. Una amistad que va más allá del matrimonio y que los une tanto como sus hijos, por los que ambos sienten pasión y que ayudan a mantener la ilusión muy viva en estos momentos tan complicados. Aunque ya hace tiempo que la pareja anunció su separación, aún no han firmado los papeles que formalizan esa ruptura. Una decisión que tiene una motivación clara.

Fabiola ha concedido a la revista "Hola" su primera entrevista dos meses después de anunciarse la ruptura con el cantante. Bertín y Fabiola conformaban una de esas parejas envidiadas, respetadas y afianzadas con el paso del tiempo. Además, la férrea defensa de sus hijos hacía de ellos unos auténticos padres coraje. Sin embargo, el amor dejó de fluir entre ellos propiciando una ruptura muy sonada.

El motivo por el que Bertín Osborne no firma los papeles

En la entrevista, Fabiola ha hablado sin tapujos sobre todo lo que ha rodeado a la separación de Bertín y cuál va a ser su futuro sin él. El gran titular es que el acuerdo de ruptura del matrimonio no está firmado todavía por una serie de motivos totalmente inusuales: “No hemos firmado el divorcio porque él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan”.

Fabiola Martínez quiere la suficiente libertad económica como para no depender del que pronto acabará siendo su exmarido. “No quiero tener ese vínculo de dependencia, por eso busco un piso que me pueda permitir pagar y en el que también vivan mis padres, que dependen de mí”, argumenta con rotundidad la empresaria. Lejos de lo que pueda hacer parecer la contundencia de las declaraciones de Fabiola, la separación de ambos ha sido totalmente amistosa. Una ruptura de esas que se tornan inevitables y una decisión que, con el cariño de dos personas que han creado una bonita familia, se han visto obligados a tomar.

“El confinamiento nos permitió regalarnos una despedida dulce. Ahí te das cuenta de que hay cosas que fallan y que no se pueden cambiar. Si hubiéramos llegado a una situación límite, habría sufrido todo el mundo”, recuerda Fabiola. “No ha sido un tsunami, ha sido algo que iba pasando poquito a poco y que al final dices: ‘Veo a dónde vamos y no me gusta’. La decisión la hemos tomado a tiempo”, añade la empresaria.

“Una vez que dimos el paso, lo más difícil era decírselo a la familia. Mi hijo Carlos me sorprendió mucho, me dijo que se lo imaginaba porque no vería que estuviéramos bien”, revela en exclusiva a la revista del saludo. Y cuando le preguntan por los posibles planes de vida de Bertín lejos de ella, Fabiola es totalmente sincera. “Con sesenta y seis años, la coleta se corta solita”, dice del padre de sus hijos.