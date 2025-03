Así ha sido el paso de la borrasca Jana por Andalucía: balsas de agua en carreteras, anegaciones de viviendas y cauces a punto de desbordamiento

Andalucía se despide de la borrasca 'Jana' tras varios días de intensas lluvias y fuertes vientos que han dejado un total de 1.252 incidencias atendidas por el servicio de emergencias 112 desde el pasado 5 de marzo.

La jornada del martes ha sido especialmente intensa, con 175 avisos gestionados, principalmente por desprendimientos de laderas, acumulación de barro, agua y piedras en las carreteras, cauces de varios ríos rozando el desbirdamiento y anegaciones puntuales de viviendas y edificios.

Córdoba, la provincia más afectada el martes

La mayor parte de los incidentes del martes se concentraron en la provincia de Córdoba, con 57 avisos, seguida de Málaga (26), Jaén (21) y Sevilla y Cádiz, ambas con una veintena. Los avisos más comunes fueron balsas de agua en carreteras y calles, anegaciones parciales de viviendas, socavones en las calzadas y problemas en el viario.

En Córdoba, la lluvia provocó el corte de la vía de servicio de la A-4 en Pedro Abad y de varios tramos de la A-421 en Villafranca de Córdoba. Además, se registraron numerosas anegaciones en viviendas y edificios de Fernán Núñez.

Jaén, carreteras afectadas y rescate en Andújar

En Jaén, la acumulación de agua, piedras y barro afectó a varias carreteras, como la JA-2321 en Andújar, la JA-3402 en Higuera de Calatrava y la A-301 en Vilches. Destaca el rescate de una mujer que tuvo que salir por la ventanilla de su vehículo anegado en un camino de Andújar.

Málaga, desprendimientos en carreteras

En Málaga, los problemas se centraron en desprendimientos de tierra y piedras en las carreteras, que provocaron cortes parciales de la circulación en la MA-5403 en Ardales.

Seguimiento de ríos y embalses

La Agencia de Emergencias de Andalucía mantiene el seguimiento de los cauces y aforos de embalses y ríos ante la posibilidad de adoptar medidas preventivas. En Alcolea del Río (Sevilla), la subida del caudal del río Corbones provocó el corte de la SE-4104.

Balance total de incidencias

Desde el inicio de la borrasca, el 5 de marzo, se han gestionado 1.252 avisos en toda Andalucía. Málaga y Cádiz han sido las provincias más afectadas, con 331 y 277 incidentes respectivamente. Les siguen Sevilla (190), Huelva (164), Granada (106), Córdoba (103), Jaén (44) y Almería (37). El día con más avisos fue el sábado 8 de marzo, con 491 incidencias.

Plan de Emergencias activado y avisos meteorológicos

La Junta de Andalucía mantiene activo el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia. Para el miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por lluvias y tormentas en Cádiz, por viento en Almería y por fenómenos costeros en el Estrecho y las costas de Granada y Almería.

Consejos del 112

Ante estos episodios de fenómenos adversos, el 112 recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, informarse del estado de las carreteras, extremar la precaución al volante, no cruzar zonas inundadas, no estacionar cerca de cauces de ríos, evitar sótanos y plantas bajas, alejarse de árboles y objetos metálicos en tormentas, y no transitar por paseos marítimos en temporales. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas, retirar objetos exteriores que puedan caer, alejarse de muros y cornisas, y no subir a andamios. En caso de emergencia, llamar al 112.