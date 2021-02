El apoyo incondicional de Jesulín de Ubrique a Campanario tras su ataque a Belén Esteban: "Princesita barata"

Siempre ha existido. La rivalidad entre Belén Esteban y María José Campanario es algo que ninguna de las dos ha disimulado en ningún momento. Desde que María José Campanario se convirtiera en la mujer de Jesulín de Ubrique, los enfrentamientos con Belén Esteban, ex pareja y madre de la primera hija del torero, han ido en aumento.

La gota que ha colmado el vaso y que ha dejado a todos boquiabiertos ha sido una carta que la actual pareja del diestro ha publicado en su perfil de Facebook. Una misiva dirigida a Belén Esteban en la que arremetía contra la madrileña en un tono que ha sorprendido muchísimo.

LOS INSULTOS Y LA AMENAZA DE MARÍA JOSÉ

En la carta, la odontóloga desprecia y menoscaba a la primera pareja de su marido con adjetivos como «Boba», «lerda», «princesita barata», «fácil de lengua» o «me la sudas». Adjetivos con los que se ha referido sin tapujos a la colaboradora de «Sálvame».

No quedaron ahí las palabras de María José Campanario, la esposa de Jesulín de Ubrique iba más allá, y amenazaba con destapar un secreto de su pasado que podría hacer mucho daño a Belén Esteban y a su familia, según se ha podido conocer posteriormente.

LA RESPUESTA DE BELÉN A SU MAYOR ENEMIGA

Ante estas duras acusaciones, Belén Esteban no pensaba quedarse callada. Sin pelos en la lengua, la madrileña respondió a su mayor rival, con estas palabras: «Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Nuestra primera hija, la de Jesulín y mía, no la tuya, fue una niña buscada con mucho amor. En 18 años, he hablado solo de mi vida. Y la de tu marido, sí, porque en un tiempo fue parte de mi vida».

Esteban, sin dejar de mirar a la cámara, terminó diciéndole a Campanario: «Como saque lo que hay aquí tú y tu marido vais a quedar fatal». Ante este enfrentamiento, es más que esperada la respuesta de Jesulin de Ubrique. Sin embargo, el torero ha dado la callada por respuesta.

LA ESPERADA RESPUESTA DE JESULIN

Una actitud que muchos entienden ya como un firme apoyo a su actual pareja. De esta forma, el gaditano vuelve a estar al lado de su mujer en los momentos más difíciles, mostrándole su apoyo más incondicional en este duro enfrentamiento entre las dos mujeres más importantes de su vida.

También te podría interesar:

La imagen de Jesulín de Ubrique acompañado que agita la guerra entre Belén Esteban y Campanario

Toñi Moreno no puede evitar emocionarse al recordar sus inicios en televisión

Así es la nueva vida de Fabiola Martínez tras su separación de Bertín Osborne