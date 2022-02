Antes de instalar placas solares deberías leer esto

La energía solar se ha convertido en la opción más barata de generar energía. Cada vez son más viviendas y negocios los que utilizan paneles solares para generar electricidad, y es por ello, que es necesario que cuentes con una solución con garantías y seguridad.





¿Instalar placas solares es rentable?

Los paneles solares te permiten ahorrar dinero cada mes en tu factura de la luz, esto es debido a que mientras el sol está en el cielo dandole radiación solar a tu tejado, no estás consumiendo de tu red eléctrica. No pueden cobrarte lo que no consumas, por lo que tus facturas se verán reducidas considerablemente con una solución fotovoltaica.



Además de muchos otros beneficios como por ejemplo, por cada hogar abastecido con paneles solares se evitan 20 mil toneladas de gases de efecto invernadero.











¿Qué debo mirar antes de contratar a una empresa?

Realizar una instalación de placas solares no es solo comprar una serie de aparamentas y paneles y que alguien te lo instale. Eso lo puede realizar casi cualquiera.



Antes de realizar una instalación con algún instalador independiente o empresa te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes puntos:

1. La empresa debe estar inscrita en el Ministerio de Industria, algo que te ayuda a evitar sorpresas.



2. Debe ser colaborador/a de la Agencia de la Energía, para poder tramitar ayudas.



3. A tu tejado solo deben subir empleados de alta en la seguridad social, para que en caso de accidente, la responsabilidad no recaiga sobre el propietario de la vivienda o negocio.



4. La memoria de instalación debe estar firmada por un ingeniero y visada por el Colegio Oficial de Ingenieros, ya que en caso de indicencia grave, podrán entrar en acción y tendrás una garantía y seguridad.













Comunidad Social Energy®

Existen empresas como Social Energy®, que han desarrollado una comunidad para sus clientes, y gracias al gran peso y fuerza que pueden hacer en conjunto, a diferencia de si estuvieses solo, pueden ofrecerte muchos beneficios como por ejemplo:

1. Negocian con las comercializadoras para ofrecer las mejores condiciones.

2. Si existe algún cambio en la normativa, realizan una demanda conjunta de toda su comunidad.

3. Ofrecen mantenimiento gratuito durante 2 años.

4. Negocian colectivamente para ofrecer ventajas en seguros, telecomunicaciones y más.

Las instalaciones fotovoltaicas requieren una inversión considerable es por eso que consideramos que debes tener en cuenta puntos como los antes mencionados para evitar sorpresas. Además, actualmente se están otorgando subvenciones de hasta el 40% del precio de la instalación, por lo que es sin duda, el mejor momento para instalar placas solares.