Andalucía se aproxima a los 600.000 trabajadores autónomos

Luis abrió su taller mecánico en Sevilla en 1985. Más de treinta años después, Esther se ha puesto al frente de una tienda de souvenirs artesanales en el centro de Málaga. ¿Cómo era entonces y cómo es ahora la aventura de emprender un negocio en Andalucía?





Luis lo tiene claro. “En 1985 abría un negocio todo aquel que quería. Era súper sencillo. Ahora hay que ser valiente no, lo siguiente. Teníamos un dinero guardado y con ese dinero empezamos poquito a poco. Pero no eran los gastos que tiene ahora una empresa, que a poco que te muevas ya tienes que estar soltando dinero”.





Esther ha ejercido de periodista y de profesora de Historia. Perdió su anterior empleo y lejos de lamentarse, a sus 47 años decidió liarse la manta a la cabeza y lanzarse al emprendimiento. Es una mujer creativa y por su cabeza ya rondaba Temporánea Concept Shop, una tienda de regalos tipo souvenir, pero con mucha personalidad porque todos sus productos son artesanales. “Para mi era mayor dificultad, dentro de la jerarquía de dificultades, no tener trabajo que tener este trabajo. Decido vender mi casa porque tenía que comprarme un trabajo. Afortunadamente, cuando fui al SEPE después de ser despedida de forma improcedente, me ayudaron y me animaron a que emprendiese mi negocio”.

Si eres trabajador autónomo o están pesando en serlo, escucha la entrevista a Esther y Luis, en la que hablamos de su aventura, de cuántas horas trabajan al día y de las ventajas de ser trabajador autónomo.

Dos historias muy distintas que tienen un punto de encuentro: la valentía de los casi 600.000 andaluces que generan actividad económica y empleo por cuenta propia.