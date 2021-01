Álvaro Zancajo desvela la amenaza que le lanzó Susana Díaz y que se ha cumplido: "Prepárate"

El ex director de contenidos informativos de Canal Sur ha afirmado que Susana Díaz lo amenazó hace solo unos meses cuando ambos se encontraron en un restaurante de Sevilla. Entonces, el periodista no pensó que las amenazas de la dirigente socialista fueran en serio.

Álvaro Zancajodesvela ahora lo que ocurrió en ese momento y que hoy cobra más fuerza que nunca porque las palabras de la líder de los socialistas andaluces se han cumplido: "Ya me lo advirtió Susana Díaz este verano cuando me abordó en el restaurante Barrabás de la plaza del Museo de Sevilla para espetarme sin mediar palabra: «Prepárate porque vamos a ir por ti, Zancajo. Lo que te espera a partir d eseptiembre va a ser mucho peor»

LA MINISTRA DE HACIENDA Y LA "VIOLENCIA DE LOS SINDICATOS"

Con estas palabras, el hasta ahora directivo de RTVA, da por cerrada su etapa en la televisión andaluza. Y lo hace dando las gracias a los que le han apoyado en esta travesía: "Su apoyo me ha sido fundamental para sobrellevar el ambiente de hostilidad que desde el momento de mi incorporación ha gravitado sobre mi persona".

Zancajo explica en su carta de despedida el mal trato que habría recibido en esta etapa: "En todo momento me he sentido tratado como un extranjero, no solo he sido señalado en numerosas ocasiones en el Parlamento andaluz sino hasta incluso por la ministra Mª Jesús Montero en el Congreso de los Diputados, llegándose a la violencia y amenazas por parte de algún miembro sindical. Tampoco en estos episodios recibí el apoyo esperado de la dirección".

"ME HE SENTIDO ACOSADO"

El periodista afirma en un artículo publicado en el diario ABC que se ha sentido acosado durante este tiempo, por ello cree que es el momento de reivindicar "mi ejecutoria de profesionalidad e independencia como periodista, sin responder a presiones externas y tampoco a la presión constante de la dirección en determinado sentido. Y no me vanaglorio por ello porque considero que el periodismo libre e independiente constituye un servicio irrenunciable a la sociedad y es la garantía de un sistema democrático".

Que la ex presidenta de la Junta amenace al director de informativos de Canal Sur es una estampa propia de la Andalucía socialista, que aún controla muchos espacios públicos porque extendió su red clientelar por todos los ámbitos de la sociedad. — AlvaroYbarraPacheco (@aybarrapacheco) January 7, 2021

El comunicadorlamenta que la televisión pública de todos los andaluces "pierda de nuevo una oportunidad de cambio, cuya necesidad nadie pone en duda, al faltar también en esta ocasión la necesaria determinación para llevarlo a cabo". El apoyo al periodista en las redes no se ha hecho esperar:

Increíble. Susana Díaz a lo Al Capone, con un final con cese injusto e inexplicable. Para una vez que se pone a un profesional a cargo de algo en lugar de a un amiguete. — Goatman ���� �� (@OfGoatAndMan) January 7, 2021

@Alvaro_Zancajo La amenaza de la ex presidenta de la Junta ha surtido efecto! Han ido a por ti! Quienes se creen esta gente que son?... Todo mi apoyo siempre!!!! — Lila Hanley (@Lila_Hanley) January 7, 2021

Y reconoce que "superada la amargura del primer momento por mi destitución y el desencanto por unos objetivos ilusionantes frustrados, me quedo con la experiencia de estos 10 meses y los amigos hechos en el transcurso que han servido para aumentar aún mas mi vinculación con Andalucía y los andaluces."

