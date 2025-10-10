La AECC exige a Moreno una auditoría de la ONU sobre los cribados de cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha reunido este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar la crisis en el programa de detección precoz del cáncer de mama. La asociación ha solicitado formalmente la puesta en marcha de una auditoría de todos los programas de cribado a cargo de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas (IARC), tras conocerse que "miles de mujeres no hayan recibido la comunicación posterior a su mamografía".

Más recursos y una comisión de seguimiento

Además de la auditoría externa, la AECC ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento en la que participen la propia Junta, epidemiólogos y las asociaciones de mujeres afectadas. También ha exigido "dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer" y la implementación de "un sistema transparente de datos que incluya el registro andaluz de tumores".

Para "ayudar a las mujeres andaluzas afectadas por esta situación de desinformación", la asociación ha puesto a disposición del Gobierno andaluz sus servicios de atención y su teléfono de atención gratuita continuada, el 900 100 036. Asimismo, ha pedido al presidente que se reúna con otras asociaciones de pacientes que han visibilizado el problema.

La respuesta de la Junta

Nos duele lo que ha sucedido y nos afanamos en el mismo objetivo: resolver el problema lo antes posible"

El presidente Juanma Moreno ha valorado la reunión a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que escucha a la AECC "para seguir contando con su conocimiento y sus propuestas". Moreno ha afirmado que comparten el mismo fin y ha expresado su pesar por la situación. "Nos duele lo que ha sucedido y nos afanamos en el mismo objetivo: resolver el problema lo antes posible", ha manifestado. El encuentro se ha producido después de que el presidente se reuniera también con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para tratar la auditoría de los cribados.

Un problema más allá de Andalucía

La AECC ha aprovechado el encuentro para denunciar la falta de un sistema de información integrado sobre el cáncer en España. Según la asociación, esta carencia de "datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables" impide "cuidar y proteger a la población española de manera adecuada". En este sentido, la organización ha recordado que impulsa un estudio junto a la IARC sobre los programas de cribado de cáncer de colon para analizar su situación a nivel nacional.