Acreditado: Esta es la dieta más saludable del mundo que te hará sentir mejor en 2021

Lo ha vuelto a conseguir. Por cuarto año consecutivo, la medalla de oro a la mejor dieta 2021 ha sido para la dieta Mediterránea. Una distinción que concede anualmente U.S.News & World Reporty que ha vuelto a poner en valor la importancia de esta dieta.

La dieta DASH y la dieta flexitariana han conseguido la plata. Para el jurado, las tres se encuentran entre las mejores clasificadas porque ponen en valor la importancia de "reducir o eliminar los alimentos procesados y se centran en comidas llenas de frutas, verduras, lentejas, cereales integrales, nueces y semillas".

