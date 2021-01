El doctor César Ramírez, contundente sobre los test PCR anales de China: “Por ahora no”

Los métodos diagnósticos para saber si una persona está contagiada o no del Covid-19 han ido evolucionando a lo largo de la pandemia. Poco a poco se ha conseguido una mayor precisión y a día de hoy tenemos al alcance de la mano una variedad de test que incluyen la PCR, el de los antígenos, los de saliva y los test serológicos.

Pero ahora se ha sumado un nuevo medio diagnóstico, ya que China ha comenzado a realizar test anales para detectar el coronavirus. China aumenta así el abanico de pruebas diagnósticas ante el repunte de casos que ha provocado el aislamiento de varias ciudades del país asiático.

Para conocer con más detalles este nuevo método que a puesto en marcha China, COPE Málaga ha acudido al prestigioso médico y cirujano malagueño César Ramírez, fundador de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario y autor del libro “Acercando la realidad Covid-19”, que contiene sus investigaciones y conclusiones sobre la pandemia y la gestión sanitaria.

EN QUÉ CONSISTE EL TEST ANAL

Los nuevos casos de coronavirus que están poniendo nuevamente en alerta al gigante asiático han provocado que aparezca un nuevo método de diagnóstico, el test anal, que podría ser más eficaz. “La vía anal podría incluso aumentar la tasa de detección de personas infectadas. Este nuevo método, que implicaría la inserción de dos o tres centímetros dentro del ano de un hisopo empapado en solución salina, busca recoger restos de heces en los que luego los especialistas puedan detectar rastros activos del virus”, comenta César Ramírez.

Los diagnósticos con test anales ya son una realidad en China, aunque como admite el doctor malagueño ha generado más rechazo que aceptación en estos primeros días. “Un 80% de las personas han manifestado en la red social Weibo que es algo humillante, nada cómodo y poco agradable”, explica.

EN JULIO YA SE HIZO UN ESTUDIO DEL TEST ANAL

El doctor César Ramírez también precisa que esto no es nada nuevo puesto que en el mes de julio de 2020 se publicó un estudio de alto nivel de evidencia en la prestigiosa revista Alimentary and Pharmacology Therapeutics. “Se concluyó que las muestras de coronavirus recogidas en material fecal persistían incluso varias semanas después que las PCR en nariz y garganta se hubieran negativizado, y que sólo en un 30% el material genético de ARN del virus detectado en heces era viable con potencial capacidad de infección, cosa que la PCR no es capaz determinar”, afirma.

Una sanitaria realiza un test PCR a un ciudadano | EFE

Con esa información que se tiene sobre los test anales, César Ramírez opina que el único interés potencial que podría tener este nuevo método diagnóstico es el de prevenir una transmisión fecal-oral. “No parece que hisopar por vía anal a la población tenga mucho interés cuando además la mayoría de los coronavirus que se detectan son inactivos y en pacientes con PCR naso-respiratoria ya negativizada”, cuenta.

POR AHORA NO LO VAMOS A TENER EN ESPAÑA

Aunque en China ya está en funcionamiento la detección del coronavirus mediante los test anales, el prestigioso doctor malagueño cree que a los españoles “nos van a dejar por ahora, y espero que para siempre, las partes bajas libres de test de coronavirus”.

“Sin una utilidad científica clara y sin un potencial de contagiosidad real demostrado en modo alguno, proponer en nuestro país este tipo de test sería tener ganas de meternos el dedo en el ojo, y esto ya nos lo han hecho bastante a los españoles durante esta pandemia. Así que, por ahora, test de coronavirus anales no, por favor.” concluye César Ramírez.