Francisco Florido: "Nadie se va a quedar sin sus mascarillas"

La Junta de Andalucía ha comenzado este miércoles en Málaga el reparto de mascarillas gratuitas a las personas mayores de 80 años. Una medida de la que también se beneficiarán todos los mayores de 65 años y los menores que a esa edad sean pensionistas o tengan algún tipo de patología que les convierta en población vulnerable ante la COVID-19.

La entrega se ha organizado de forma escalonada, en función del tramo de edad, para evitar aglomeraciones en las farmacias. Por ello, se ha comenzado con el reparto a los mayores de 80 años para, posteriormente, que puedan comenzar a recogerlas los otros grupos de riesgo mencionados. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha explicado que, al resto de tramos de edades, se les irá comunicando el orden desde la Consejería de Salud. Para la retirada del kit, además, es imprescindible presentar la tarjeta sanitaria.

ORDEN RECOMENDADO

Por ello, para minimizar colas, la Consejería de Salud y Familias recomienda seguir un orden de recogida según la edad de la persona beneficiaria: miércoles 22 de julio, 80 años cumplidos o más; jueves 23, 70 años cumplidos o más; viernes 24, 65 años cumplidos o más y sábado 25, resto de pensionistas menores de 65 años. A partir del lunes 27 de julio, y en adelante, pueden acudir todos aquellos que no lo hayan hecho en el día que tenían asinado.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido, ha aclarado en los micrófonos de COPE Málaga que el turno de entrega es una recomendación, y que si alguien no puede recoger su mascarilla el día indicado, no debe preocuparse porque podrá hacerlo en otro momento. “Hacer un llamamiento de tranquilidad a la población. Si una persona tiene su mascarilla, porque le corresponde en función de los criterios que Consejería ha establecido, que no se preocupe porque, si hoy no puede ir a por ella, puede ir mañana. Su mascarilla, si le corresponde, va a estar disponible”, ha afirmado.

Florido ha añadido que, además, se pueden disponer de ellas en cualquier farmacia. “La tendremos mañana o pasado porque habrá un reparto equitativo. Las personas a las que les corresponda tener mascarilla, porque sean mayores de 65 años o porque sean dependientes, la tendrán en cualquier farmacia de la provincia de Málaga”, ha explicado.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha insistido en hacer un llamamiento a la población sobre la necesidad de utilizar la mascarilla, de manera que debemos acostumbrarnos a que sea una parte más de nuestra vestimenta, porque salva vidas, a nuestro sistema de salud y a nuestra la economía, ya que ni Andalucía ni España ni Europa "resistirían un nuevo confinamiento", ha afirmado.

