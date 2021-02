Así debe ser la siesta perfecta y saludable: “Es un buen invento si lo hacemos bien”

La pandemia está afectando al sueño en muchos hogares españoles. Es uno de los síntomas del denominado síndrome de 'fatiga crónica' en pacientes Covid-19 e incluso en quienes no han pasado la enfermedad.“Dormir es una de las funciones más importantes de reparación del cuerpo. No solo repara las funciones vitales, sino que es el momento en el que, por así decirlo, reseteamos el cerebro”, asegura en COPE la responsable de Neurofisiología del Hospital Regional de Málaga, Victoria Fernández.

Puedes ayudarnos a combatir la #COVIDー19 cumpliendo sólo 5 sencillas normas ���� pic.twitter.com/xyYKVtDl58 — Hosp Regional Málaga (@HRegionalMalaga) August 25, 2020

¿CUÁNTO DEBO DORMIR AL DÍA?

¿Cuánto debo dormir? Esta es la pregunta que cientos de veces hacemos a los expertos del sueño. La respuesta es poco concreta porque va a depender de cada uno de nosotros. “Es imprescindible dormir un número de horas suficientes para rendir y tener un buen estado de ánimo”, aconseja la doctora Fernández.

Para saber cuántas horas de sueño necesitamos cada uno de nosotros debemos observar cómo nos despertamos. “No todo el mundo tiene que dormir el mismo número de horas, pero sí hay que fijarse en cómo nos levantamos por la mañana. Si estamos descansados o no. Hay personas que solo necesitan seis horas. En líneas generales, una media de siete u ocho horas diarias para un adulto es suficiente”, aclara la neurofisióloga.

LA SIESTA PERFECTA Y SALUDABLE

Tener una buena calidad del sueño nocturno no impide que, después de comer, el cuerpo nos pida descansar y cerrar los ojos unos minutos. Se trata de la famosa siesta. “Dormir la siesta es bueno. Es un invento muy bueno de los países mediterráneos porque permite recomponer el día, nos ayuda a hacer reposo después de comer, pero media hora no dos horas. La siesta perfecta es la de media hora, no más porque nos puede resentir el sueño durante la noche” matiza la doctora Fernández.

Los bebés y los adolescentes necesitan más horas de sueño que un adulto

¿CUÁNDO TENGO QUE IR AL MÉDICO?

Las continuas malas noticias vinculadas a la Covid-19 y lo prolongado de la situación, está afectando cada vez más a la calidad del sueño de muchos españoles. Según un estudio publicado recientemente por el laboratorio francés PiLeJe, el 45% de los encuestados afirma que la pandemia ha afectado a la calidad de su sueño. Además, el 88% de estas personas aseguran que han dormido peor estos últimos meses que justo antes de la pandemia.

La responsable de Neurofisiología del Hospital Regional de Málaga, Victoria Fernández, explica que empieza a ser “alarmante” cuando en el último mes la mayor parte de las noches no has conciliado un buen sueño. “Si de los treinta días del mes, quince noches no has dormido bien, tienes que pedir ayuda”.

RECOMENDACIONES PARA CONCILIAR EL SUEÑO

Los expertos coinciden en que la clave para dormir bien cada noche es mantener una 'higiene del sueño' adecuada. “Es curioso, pero la pandemia ha hecho que se pierda esa 'higiene del sueño' tan necesaria”, señala la doctora en COPE.

Dormir una siesta de media hora puede ser muy recomendable para seguir el viaje

Son normas básicas como acostarse y levantarse casi siempre a la misma hora, incluso en fin de semana; no hacer excepciones tremendas los sábados y domingos; es recomendable hacer ejercicio ligero dos o tres horas antes de acostarse; no beber alcohol ni hacer cenas copiosas y no usar los dispositivos electrónicos (tablets, ordenador o móvil) a la hora de acostarnos.

“Es normal que si durante la semana no has dormido bien, el cuerpo te pida dormir un poquito más los fines de semana, pero hay que evitar dormir demasiadas horas porque se rompe todo el círculo. Además, no es un sueño de calidad porque suelen ser horas ya del día y el cuerpo no descansa igual durante el día que durante la noche” asegura la responsable de Neurofisiología del Hospital Regional de Málaga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Preocupación por el estado de salud de Jordi Sánchez: "¡Mucha fuerza!"

- Esta será la aplicación que deberás descargar para viajar y que te servirá como pasaporte sanitario

- Su médico le dijo que era un bulto por tema hormonal y luego resultó ser un tumor maligno