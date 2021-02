Su médico le dijo que era un bulto por tema hormonal y luego resultó ser un tumor maligno

Se llama Sandra Mira, tiene 43 años y una mañana, al ducharse, se notó un bulto en el pecho. Llamó a su médico de cabecera y este le dijo, por teléfono, que al ser joven y no tener antecedentes familiares de cáncer, aquello sería un bulto por temas hormonales, que no le diera importancia. Actualmente Sandra ha sido operada de un cáncer de mama y se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia después llegará la radioterapia.

DIAGNÓSTICO

A Sandra no le convenció el diagnóstico de su médico de cabeceray decidió pagar una consulta privada. Le diagnosticaron un tumor maligno en le pecho y rápidamente tuvo que er operada. 'A día de hoy estoy bien, pero me preocupan aqellas personas que no tienen la posibilidad de acudir a una consulta privada y pagárselo o aquellas que confían cien por cien en el primer diagnóstico que le dan' confiesa Sandra

PANDEMIA

A lo complicado de que te detecten un cáncer se suma el momento en el que ocurre, en plena pandemia. 'Creo que lo de las consultas teléfónicas hacen un flaco favor al diagnóstico del cáncer' asegura Sandra Mira. 'Cómo persona que no entiende de este tipo de enfermedades, no sabes qué efectos secundarios puede tener a la larga un diagnóstico tardío y es imposible que un médico a través del teléfono llegue a una conclusión sobre una enfermedad de este tipo y sin hacer una exploración'

Además, con un tratamiento de quimioterapia con la situación sanitaria que padecemos, todo se vuelve más complicado. 'En una situación normal las defensas se debilitan y ahora hay que tener más cuidado' afirma Sandra. 'El apoyo afectivo y emocional es muy importante en este proceso y te tienes qe acostumbrar a que esa energía ahora fluya de otra maneray no todo el mundo lo lleva de la misma manera porque cada persona tiene sus necesidades'

TRATAMIENTO

Sandra acude a quimioterapia cada tres semanas, es una mujer positiva y con una fortaleza envidiable, pero cuando acude a esas citas al hospital se enfrenta a la realidad. 'El proceso de luchar contra el cáncer te da la posibilida de conocer a otras personas conlas que compartes el mismo problema y durante la sesiones de quimioterapias tienes la posibilidad de hablar con ellas y aprendes muchísimo' dice Sandra Mira. 'Te das cuenta de que hay genta que tiene todavía más enegía que tú, y gente que no lo lleva tan bien. Tienes que sacar la fuerza de donde sea para en ese desconocimiento, buscar la fuerza y el apoyo de los demás'.

Sandra Mira no se conformó con el diagnóstico de su médico y acudió a la sanidad privada. Ahora está en tratamiento oncológico y saliendo adelante de la enfermedad.