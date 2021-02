Esta será la aplicación que deberás descargar para viajar y que te servirá como pasaporte sanitario

Se suele decir que “el viajar es un placer”, lamentablemente a raíz de la pandemia generada por el coronavirus los viajes de millones de personas se han visto frustrados. No sólo los viajes de placer, sino también, los viajes que se originan por motivos laborales.

Cada vez cuesta más moverse por el mundo, la cancelación de los vuelos a última hora por el cierre de fronteras, las obligadas cuarentenas para entrar en los países y también las trabas burocráticas que sufren “los valientes” que se animan a viajar está provocando que todo el sector dedicado al turismo se resienta.

Sin embargo, la aparición de la vacuna contra el COVD – 19 ha provocado que ya se estén desarrollando ideas para que el viajar sea cada vez más seguros y para que las compañías y los pasajeros puedan emprender su viaje con total garantía.

PASAPORTE SANITARIO

Es por ello que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles donde cada pasajero podrá incluir los datos de la vacunación contra la COVID-19, así como los certificados de las pruebas. La herramienta digital, llamada IATA Travel Pass tendrá su fecha de lanzamiento en marzo yevitará tener que llevar documentos físicos, proporcionando más seguridad y eficiencia a los viajeros. Además, facilitará el movimiento transfronterizo de pasajeros, lo que ayudará a la reapertura completa del mercado de vuelos internacionales.

As a part of our vision for a future of sustainable air travel, we've partnered with @GEAviation to make use of a revolutionary foam wash technology for cleaning aircraft engines. pic.twitter.com/2XUHizaCEh