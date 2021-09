WhatsApp cambia: lo que ocurre ahora cuando pulsas durante unos segundos el icono de la app en tu móvil

Whatasapp se ha convertido en una herramienta imprescindible para comunicarnos. Más de dos mil millones de personas utilizan esta aplicación en todo el mundo para conversar. El mundo de la comunicación no se entiende sin esta app. A pesar del auge de telegram o instagram, whatsapp sigue siendo el método más utilizado para comunicarse.

Cualquier novedad sobre funciones de esta popular aplicación son bien recibidias por los millones de usuarios que aguardan con espectación conocer más utilidades de esta famosa herramienta que se ha convertido en imprescindible en nuestras vidas.

Mucho de los usuarios que utilizan esta aplicación aún no se han percatado de una de sus nueva utilidades que le ayudarán a ser más ágiles a la hora de utilizar esta herramienta. Da igual que tu teléfono móvil tenga instalado el sistema IOS o Android. Para comprobar esta nueva función basta con presionar durante unos segundos el icono de la aplicación Whatasapp.

Tradicionalmente cuando presionas este icono te dama la opción de abrir la aplicación, desinstarla o forzar su detención, obvio que también te daba la opción de moverla por cualquiera de los escritorios de tu móvil. Sin embargo, ahora, al dejar pulsado el "icono verde" durante unos segundos se te abren más posibilidades.

