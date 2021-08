Whatsapp: el truco para saber lo que dice una nota de voz sin tener que escucharla

Desde que WhatsApp apareció en nuestras vidas ha cambiado radicalmente la forma en la que nos comunicamos. Texto, audio, fotos o vídeos son entre otros los archivos que podemos pasar sin limitación a nuestros contactos ahorrándonos una gran cantidad de tiempo. Son muchos los que por la situación o la necesidad, prefieren mandar notas de voz a sus contactos en lugar de escribir, y esta nueva función de WhatsApp hará las delicias de estos usuarios que reciben decenas de audios.

Enviar estas notas de voz ha sido una de las herramientas que nos han facilitado la comunicación digital. Desde hace unos meses además podemos escuchar más rápido las notas de audio y consumirlas en menos tiempo de su duración original. ‘Con 1x’ se reproducen a velocidad normal, en '1,5x’, lo hacen un poco más rápido y con ‘2x’ lo hacen el doble más rápido de la original y como ejemplo podrás escuchar una nota de voz de 2 minutos en 1.

Pero hay momentos en que no podemos escuchar las notas de voz por la falta de tiempo o porque estamos en un lugar en el que simplemente no podemos escuchar audios. Todos estos “problemas” ya se pueden resolver gracias a una nueva aplicación que ha sido creada especialmente para WhatsApp: Transcriber.

Es una app que se puede buscar en el buscador de Google Play y descargarla en tu móvil. En las situaciones más complicadas, si estás en una reunión o también a causa de algunos problemas que puede tener tu móvil, es una ventaja muy grande poder leer el mensaje.

