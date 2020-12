La 'venganza' más cruel contra Juan y Medio el día de su cumpleaños: "Lo hemos puesto bien"

El programa 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur vivió ayer un día muy especial. Y es que uno de los presentadores más admirados de este país cumplía años, por lo que había que celebrarlo por todo lo alto. Hablamos de Juan y Medio, que cumplía 58 años y que recibió el cariño de todo su equipo y de muchos de sus amigos que quisieron sumarse a la felicitación, como por ejemplo Pablo Motos, Pasión Vega, Rozalem,Joan Manuel Serrat o Melody.

EL JAMÓN DE LA VENGANZA

Desde el primer segundo del programa, Juan y Medio fue el absoluto protagonista recibiendo la felicitación, en primer lugar, de su compañera Eva Ruiz. La primera sorpresa llegó cuando le pusieron unas canciones y todo su equipo salió al plató para bailar con él.

Tras los bailes, llegó el momento del jamón. Y es que Juan y Medio no recibió una tarta como suele ser habitual en las celebraciones, sino que recibió un jamón con las velas incluidas. “Una tarta es más original y llevadera”, comentó Juan y Medio. Pero esa tarta tenía un detalle con sabor a venganza, ya que le pusieron en las velas la edad de 85 años. “Es un encargo expreso de la editora que en su día Juan y Medio le hizo celebrar su cumpleaños con el número 99”, comentó Eva Ruiz.

Como no podía soplar las velas por las medidas preventivas del Covid-19, Juan y Medio apagó la llama de las velas con un abanico. Tras ello, llegó la siguiente sorpresa cuando todo su equipo y el público le cantaron el cumpleaños feliz.

MENSAJES DE FELICITACIÓN

Pero ahí no quedó todo. El cumpleaños había que celebrarlo por todo lo alto y por eso sorprendieron a Juan y Medio con una serie de mensajes que les dejaron algunos de sus amigos como Joan Manuel Serrat, Pasión Vega, Melody, Rozalem, Beatriz Romero y Pablo Motos. “Los aquí presentes te regalamos nuestros mejores deseos, pero no somos los únicos que queremos felicitarte”, apuntó Eva Ruiz.

PABLO MOTOS

El primero en aparecer en esos mensajes enviados a Juan y Medio fue Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero'. “Aparentas 43 años, así que tienes que estar contento y feliz. Toda la vida seguirás siendo más alto que yo, más guapo que yo y de talento lo mismo te digo. Te quiero muchísimo, un beso a tu gente”, dijo Pablo Motos

JOAN MANUEL SERRAT

El cantautor y poeta catalán no quiso ser menos y también se sumó a las felicitaciones para Juan y Medio con el siguiente mensaje: “Mi querido y buen amigo, me alegra mucho estar aquí en esta felicitación grupal que te han preparado tus compañeros y amigos para celebrar contigo y con la gente que te quiere tu cumpleaños. Tus primeros 58 años, quizá pienses que son muchos años y que te estás haciendo grande, pero tu grande y abundante lo has sido mucho tiempo. 58 años es el arranque de la vida, lo importante es lo que te queda. Se te quiere amigo”, aseguró Serrat.

PASIÓN VEGA Y MELODY

Las sorpresas no paraban y Juan y Medio alucinaba con los mensajes que le habían mandado sus amigos. En este caso le tocaba el turno a dos cantantes andaluzas, Pasión Vega y Melody. “No me olvido de ti, eres un ser especial, mágico, generoso, te queremos tantísimo en Andalucía y haya por donde vas porque vas dejando huella. Querido Juan, te quiere tu pasión”, dijo la cantante sevillana Paz Vega.

Melody comentó también que quería felicitar a “una persona muy especial para los españoles, los andaluces y para mí. Te queremos muchísimo y espero que cumplas muchos más".