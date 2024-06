"Váyase, señor Cuesta": La comunidad de vecinos de Estepona que se ha rebelado contra su presidente

En una urbanización de Estepona, algunos vecinos están en pie de guerra contra el presidente de su comunidad: “Váyase, señor Cuesta, váyase”. Esta situación bien podría parecerse a la historia que nos cuenta la serie 'Aquí no hay quien viva', pero a veces, la realidad supera la ficción.

A esos vecinos no les falta razón. El protagonista se llama Stephen Hills, un británico que preside la comunidad de vecinos de Torre Bermeja. Él fue noticia hace unos meses después de que una vecina lo denunciara por haberse puesto un sueldo de más de 86.000 euros por sus “responsabilidades presidenciales”.

Ese suculento sueldo es algo que no permiten los estatutos de la comunidad“indican que el cargo de presidente tendrá que ser desinteresado, gratuito, y no objeto de ninguna contraprestación”, como cuenta en COPE Málaga el abogado de la denunciante, David Valadez. Pero hay más. No conforme con ese sueldo, este presidente también se eximió de pagar la cuota de la comunidad: unos 9.000 euros anuales.

A pesar de que los estatutos no permiten retribución, ni exención del pago de cuotas para el presidente, lo cierto es que estos puntos han sido aprobados por la comunidad de vecinos; ¿cómo es posible?





MAYORÍA

La clave de todo es asunto reside en que más del 90 por ciento de los vecinos son extranjeros, personas que delegan su voto este presidente y le otorgan una mayoría absoluta en las juntas de vecinos “así acudes a una junta sabiendo que una sola persona cuenta, mediante ese voto delegado, con una mayoría más que holgada que le permite aprobar lo que considera que es conveniente para la comunidad, o para sus propios intereses”, señala el abogado.

Es esa mayoría la que, el pasado viernes, le ha permitido a Hills subirse su retribución como presidente en 16.500 euros, pasando a percibir un sueldo anual de 103.000 euros. Son 13.000 más que lo que cobra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 16.000 euros más que lo que percibe el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

EN LOS JUZGADOS

A día de hoy, este asunto está en los juzgados de Estepona, pero Stephen Hills, este presidente, está tranquilo, porque además de la subida de sueldo, se ha cubierto las espaldas a nivel judicial al contratar un seguro, con cargo a la comunidad, por si el caso no se resuelve a su favor “para que pudiese responder de los gastos que conllevaría esta decisión judicial y asegurarse de que el presidente no tuviese que sufragar gasto alguno”.

Pero, según el abogado, al ritmo que va la justicia, este hombre podrá seguir disfrutando de su sueldo y de la exención del pago de la cuota durante mucho tiempo “con suerte, dentro de cuatro años hay una primera sentencia, si es contraria presentaría un recurso que dilataría otros dos años. Para entonces ya estaría en Inglaterra viviendo la vida padre”.

