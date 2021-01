Una negacionista alza la voz contra el COVID: "Quieren exterminar a la humanidad"

A pesar de la gravedad en la que estamos inmersos debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, algunas personas siguen dudando de la existencia real del coronavirus. Los llamados negacionistas organizaron una manifestación el pasado sábado 23 de enero en Madrid en la que estuvieron presentes unas 1.300 personas.

La Sexta envió al reportero Pablo Ibarburu a la manifestación para recoger algunos de los testimonios de los negacionistas que, sin duda alguna, han generado numerosas críticas.

"LA PANDEMIA ES UNA MENTIRA"

El reportero de La Sexta se metió de lleno en la manifestación en el centro de Madrid y recogió las declaraciones de varios negacionistas, dejando claro muchos de ellos que se niegan a ponerse la mascarilla y que no creen para nada en las vacunas. “No hay pandemia, es falso, es plandemia, lo han planeado todo”, comenta un asistente mientras enseña su pancarta en la que se puede leer lo siguiente: “Vacunas genéticas genocidio”.

Asimismo, el mismo señor afirma que “se ha planeado con el fin de obligarnos a que aceptemos sus vacunas, pero realmente no son vacunas, es manipulación genética a gran escala para matar a gente a largo plazo. Los hospitales están vacíos, a la gripe le han cambiado de nombre y le han llamado Covid”.

"QUIEREN ANIQUILAR A LA HUMANIDAD"

Otro de los sorprendentes testimonios que recogieron en la manifestación fue el de una señora que afirmaba que con esta pandemia se trata de exterminar a cierta parte de la humanidad. “No hay libertad de nada en España. Quieren exterminar y aniquilar a la humanidad, sobre todo a los ancianos y a las personas enfermas”, apuntó.

Asimismo, otro de los presentes en la marcha ocurrida en el centro de Madrid se refirió a la falta de libertad y atribuye la pandemia y la crisis sanitaria a la contaminación o a las radiaciones electromagnéticas. “Nos están quitando derechos porque no hay libertad desde el principio. Yo creo en los síntomas, pero creo que pueden ser causados por un virus, por la contaminación que hay o por las radiaciones electromagnéticas, pero que se diga que es un virus y que todos esperan como locos la vacuna y la quieran meter obligatoria no me parece que lo hagan para protegernos. Si quisieran protegernos prohibirían el alcohol y el tabaco”, explicó.

"NO ME VOY A VACUNAR PORQUE TE METEN UN CHIP"

Aunque lo cierto es que el testimonio más anecdótico y sorprendente lo dijo una persona que afirma que la pandemia no existe y que no piensa vacunarse por el miedo a que le metan un chip que sirva para controlar a los ciudadanos. “No existe la pandemia, ¿cuántos casos de gripe han habido este año? Ninguno, solo casos de coronavirus. No llevo ni confío en la mascarilla”, señaló

El reportero de La Sexta se lanzó con una pregunta más atrevida y le preguntó al mismo manifestante que si tampoco usaba preservativos en las relaciones sexuales. “No, nunca los uso, todo natural. Tampoco me voy a vacunar porque ahí te meten un chip y te meten de todo, no es nada bueno. Nos quieren meter un chip para controlarnos y quitarnos el dinero en efectivo”, apuntó.