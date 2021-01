Los expertos explotan contra Fernando Simón por su opinión sobre las mascarillas: “Verdadera lástima”

El uso y el tipo de mascarillas vuelven a estar en el centro de la polémica a la hora de prevenir el contagio del Covid-19. En España, el uso de la mascarilla es obligatorio, aunque al comienzo de la pandemia se llegó incluso a desaconsejar su uso.

Ahora el tema vuelve a ser motivo de debate puesto que algunos países han tomado medidas al respecto. En Alemania, por ejemplo, se ha impuesto el uso de mascarillas quirúrgicas o FFP2 en el transporte público, comercios y oficios religiosos. Otro caso es el de Francia, que no aconseja las mascarillas de tela que no garanticen un buen filtrado. En España, sin embargo, todavía no se han tomado medidas en este sentido como explicó Fernando Simón.

LA MASCARILLA DE FERNANDO SIMÓN

Y la polémica ha vuelto a saltar a la palestra tras la comparecencia de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Al ser preguntado por la imposición de las mascarillas FFP2 en otros países, Fernando Simon comentó que la decisión puede ser razonable en los centros sanitarios, aunque “la protección se puede conseguir con diferentes tipos de mascarillas o combinaciones”.

Fernando Simón, director del CCAES, muestra su mascarilla: "Las mascarillas caseras con telas que no filtran, ni muchísimo menos, habría que evitarlas (...) Esta mascarilla parece de tela, pero lleva un filtro interno"



Además, Simón habló sobre el debate suscitado en torno a la efectividad de las mascarillas de tela. “No es lo mismo una quirúrgica que una de tela casera que no cumple las normas, pero si los tejidos y los filtros que se utilizan cumplen la norma no estamos muy lejos”, apuntó. Tras referirse a las mascarillas de tela, Fernando Simón mostró su propia mascarilla.

“Parece tela únicamente, pero esta mascarilla lleva un filtro interno, las mascarillas a veces no son lo que parecen. Si cumplen la normativa UNE probablemente son suficientes para controlar la transmisión”, señaló Simón mientras agarraba la mascarilla con su mano y la mostraba a las cámaras.

Fernando Simón se retira la mascarilla para comparecer en rueda de prensa || R.Rubio.POOL / Europa Press

LAS CRÍTICAS DE ALGUNOS EXPERTOS

El uso de según qué tipo de mascarillas está en boca de todos, sobre todo a raíz de la aparición de la cepa británica y de otras variantes del Covid-19 que están dejando unos datos de contagios muy elevados en las últimas semanas. Las palabras de Simón volvieron a dejar muchas opiniones en las redes sociales, incluidas, por ejemplo, la crítica de dos expertas.

Una de las que mostró su indignación por las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias fue Gemma del Caño, farmacéutica especializada en I+D e Industria y Máster en Innovación, biotecnología, seguridad y calidad. “La normativa UNE 0065 no contempla que la mascarilla tenga filtro. Aún no he visto filtros bien homologados. Cómo tirar por tierra en una sola frase todo lo que llevamos haciendo con las mascarillas. Que alguien le pregunte cuándo van a prohibir las mascarillas con agujeros”, escribió en su perfil de Twitter Gemma del Caño.

Marián García, popularmente conocida como Boticaria García, colaboradora en multitud de programas de televisión y radio y Doctora en Farmacia ha opinado sobre las declaraciones de Fernando Simón. “Estas declaraciones de Fernando Simón donde al mismo tiempo que defiende el uso de las mascarillas que cumplen la norma UNE0065 muestra como ejemplo su propia mascarilla con filtro como algo positivo son una verdadera lástima y echan por tierra el trabajo de meses en pedagogía hecho por muchos divulgadores y por el propio Ministerio de Consumo”, se puede leer en el post que subió en su perfil de Instagram.

Marián García suele ser muy clara cuando habla del Covid-19 y llega muy fácilmente a la gente porque explica las cosas sin demasiados tecnicismos. Su fama se ha disparado a raíz de la pandemia y por eso se le toma muy en serio cuando se refiere a cualquier tema relacionado con el Covid-19 y su transmisión. Boticaria Garcia cerraba su crítica con el siguiente mensaje: “Le pido por favor señor Simón que no contribuya a la desinformación y rectifique públicamente indicando que las mascarillas con filtro (como la que usted lleva, sí), no cumplen la norma UNE0065 que es la que se ha aprobado en este país para protegernos del virus. Gracias.”, indicaba.

El actor y político Toni Cantó también se hizo eco de las palabras del doctor Cesar Carballo, que crítico duramente la gestión de Fernando Simón en La Sexta. “Es el gran negacionista de este país. Es así de claro: no iba a haber infección; las mascarillas no hacían falta; estábamos al límite de la tercera ola; la variante británica iba a ser marginal y ya está aquí”, comentó Carballo.

