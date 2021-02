Una enfermera malagueña ejerce de reina en la final de Copa

El F.C. Barcelona femenino se proclamó el pasado sábado en el Estadio de la Rosaleda de Málaga campeón de la Copa de la Reina al derrotar al EDF Logroño por dos a cero. Sin embargo, las verdaderas ganadoras de la final fueron Cristina García y la pequeña Daniela.

No, Cristina y Daniela no juegan en ningún equipo de fútbol, pero ambas marcaron el pasado mes de marzo el gol más importante de sus vidas: ambos marcaron un gol por toda la escuadra al COVID – 19 y la Real Federación Española de Fútbol decidió que Cristina debía ser la persona encargada de entregar el trofeo de campeonas de la Copa de la Reina y de esta manera visibilizar la lucha y el poder de superación frente al COVID – 19.

INESPERADO FINAL DE EMBARAZO

Y es que la vida de Cristina García cambió por completo el pasado mes de febrero. Cristina es enfermera de la unidad de cirugía digestiva del hospital Carlos Haya de Málaga y su historia es fiel reflejo de la mella que está provocando el coronavirus en miles de familias: “Estaba embarazada de 27 semanas, ya estaba dada de baja ya que mi embarazo era considerado de riesgo. Empecé a sentirme mal y el epidemiólogo me confirmó que era positivo, no me lo podía creer, por aquel entonces aún no había casos en Andalucía, era como una cosa lejana, no sabía dónde podía haberlo cogido, aún no estaba muy claro los síntomas del COVID”, cuenta Cristina en los micrófonos de COPE Málaga.

A partir de ese momento comienza la pesadilla de Cristina y de su pareja Andrés que jamás imaginaron que el embarazo fuera a tener ese desenlace: “El 15 de marzo me intubaron y me hicieron la cesárea. Cuando desperté ya había nacido mi hija. Fue muy angustioso, cuando me desperté ya no tenía barriga y sólo tenía el apósito de la cesárea. Cuando me durmieron me dijeron que era para estabilizarla, pero fue imposible porque me empezó a faltar el oxígeno. Fue muy duro despertarme y ver que no tenía a mi niña conmigo”.

EMPEZAR DE CERO

Afortunadamente la cesárea se llevó a cabo sin problemas y la pequeña Daniela nació con normalidad, aunque su madre siguió en coma durante ocho días: “Después de 20 días en cama tuve que aprender a andar, cuando fui a conocer a Daniela fue muy duro porque prácticamente no me podía ni mover, me quedé sin musculatura y tuve que empezar de cero”

Casi un año después Cristina y Daniela ya han olvidado este mal sueño y ambas viven felices el día a día: “Estoy ya incorporada desde octubre, estando en la UVI ya me contabilizó la baja maternal. Todas las revisiones las estoy pasando bien y me están valorando los niveles de anticuerpo. Daniela está estupenda, muy nerviosa como todos los prematuros, pero está genial”, explica Cristina.

Cristina García en el momento de la entrega de la Copa EFE/Jorge Zapata

ELEGIDA POR LA RFEF

La Real Federación Española de Fútbol quería que en esta Copa de la Reina se visibilizara la lucha contra el COVID y a través del ex árbitro malagueño José Luis Paradas Romero, gerente de actual de Málaga Deportes y Eventos, encontró en la historia de Cristina el espejo que buscaba para poner de relieve la lucha y el sufrimiento que está provocando esta pandemia y por ello, decidieron que fuera Cristina la persona que entregara el trofeo de campeonas en sustitución de la reina Letizia: “Somos poco futboleros, pero me impactó que me llamaran para dar este premio tan grande. Fue súper emocionante, no me lo creía. Se pusieron en contacto a través del departamento de comunicación del hospital. Había tres historias y se decidió que la mía era la historia de superación más impactante. Fue un orgullo para mí y todos mis compañeros que me eligieran para visualizar la lucha contra el coronavirus”, subraya Cristina que fue reina del fútbol durante un día.

