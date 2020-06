Todo lo que debes saber sobre las nuevas ayudas del Gobierno si planeas comprar un coche nuevo

Ya se pueden solicitar las ayudas de los nuevos planes para la compra de vehículos que ha puesto en marcha el Gobierno y que han comenzado a dejarse notar en los concesionarios, que en los últimos días están recibiendo más clientes.

Se trata de dos planes que otorgan ayudas de entre 400 y 5.500 euros por la compra de un vehículo nuevo. El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, explica que estas ayudas “están ya operativas”. En el caso de Andalucía, “la Junta no ha establecido el canal para solicitarlas, pero ya podemos hacer operaciones contando con ellas, podemos reservar el vehículo y poner todo en marcha... aunque todavía no podamos solicitarlas, pero será en breve”, matiza.

EL CONSEJO DE LOS CONCESIONARIOS

En este sentido, desde la patronal del sector malagueño de la automoción, el consejo es, “dado que estas ayudas son limitadas en presupuesto, que los clientes interesados vayan acudiendo ya para poder ir reservando esos importes y esas operaciones”.

Para acceder a estas ayudas hay distintos requisitos que cumplir... que conocen bien los trabajadores de los concesionarios. Además, son ellos los que se encargan de hacer todos los trámites, puesto que las ayudas en cuestión “las gestionamos totalmente desde los concesionarios”. “Hay un portal que la Junta tiene para este tipo de cosas y nosotros lo gestionamos por nuestro departamento de administración, de manera que el cliente no tiene que hacer nada”, explica el presidente de AMA.

Audio

ALGUNAS CONDICIONES

En concreto, el Gobierno ha aprobado dos planes distintos, uno para el achatarramiento y otro conocido como plan Moves II, para la compra de un vehículo eléctrico.

⚠️�� Así es el Plan Integral para reactivar al sector del #automóvil aprobado por el Gobierno: sus detalles, objetivos, los pilares fundamentales... Os contamos todas las claves AQUÍ ⬇️https://t.co/yLfx7YKdtp — FACONAUTO (@Faconauto_com) June 16, 2020

Para el achatarramiento y la compra de cualquier tipo de vehículos “las ayudas van de 400 a 1.000 euros y eso se complementa con una ayuda proporcional de la marca del automóvil”.

LAS MAYORES AYUDAS, PARA LOS ELÉCTRICOS

La mayor ayuda se concede a aquellos que opten por comprar un vehículo eléctrico. Carlos Oliva asegura que se trata de lo que venían “demandando desde hacía meses y lo que se ha hecho en otros países donde la venta de este tipo de vehículos es muy superior”. En este sentido, el presidente de AMA explica que en España, estos vehículos apenas representan el uno por ciento del mercado, mientras que en otros países acaparan la mitad de las ventas.

“Eso no se hace de otra manera que ayudando a la compra porque no olvidemos que estos coches son bastante más caros que un vehículo de combustión” y por eso, una ayuda lo convierte en “más asequible para todo el mundo y que no sean un producto de lujo”.

Sobre el vehículo nuevo, se ha establecido que el coste no supere los 35.000 euros, precio que se eleva hasta 45.000 en caso de que se trate de uno de cero emisiones o esté adaptado para personas con movilidad reducida.

También te puede interesar:

- Todo lo que debes saber para acceder a uno de los empleos del Plan AIRE de la Junta en tu municipio

- Málaga generará más de once mil empleos temporales este verano