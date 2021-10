El sueldo que ofrece la reina de Inglaterra para el personal de limpieza

En tiempos en los que el trabajo escasea, no está de más estar atento a las ofertas laborales que se ofrecen. Si además quieres salir al extranjero, conocer otra cultura, otro idioma y así emprender una nueva aventura, Inglaterra suele ser el destino de un buen número de españoles.

Si además te quieres codear con la realeza y eres fan de la serie "The Crown" estás de suerte, este es tu momento. Y es que el Palacio de Buckingham está buscando trabajadores para su servicio. No se requiere cualificación ni experiencia previa, pero si tienes experiencia ganarás puntos para obtener el trabajo.

Uno de los puestos que se ofrece es el de "Limpiador diario", el contrato que se oferta es indefinido y podrás elegir entre un turno de 20 horas semanales o de 40 horas. Obviamente el sueldo varía.

Así si finalmente eres contratado en el turno de 20 horas semanales, cobrarás 13337 euros anuales, es decir unos 1100 euros al mes. Si por el contrario, trabajas 40 horas semanales tu sueldo anual ascenderá a 26.735 euros anuales, lo que supone un salario mensual de 2.227 euros.

Una vez que seas contratado estarás dentro del departamento de "Maestro de la oficna del Hogar", las funciones que tendrás que realizar son: "Mantendrá, limpiará y cuidará una amplia gama de interiores y artículos, asegurándose de que se presenten de la mejor manera. Al aprender de sus compañeros, obtendrá las habilidades profesionales especializadas necesarias, siempre con el objetivo de alcanzar los más altos estándares. Y en ocasiones también apoyará funciones y eventos" especifica el anuncio.

En cuanto a los requisitos para hacerse con el puesto: "Un poco de experiencia previa en limpieza o hospitalidad sería una ventaja, pero lo más importante es que tenga buen ojo para los detalles y puede entregarse al más alto nivel. Altamente eficiente y proactivo, y con buenas habilidades de administración del tiempo, podrá priorizar y administrar una carga de trabajo diaria ocupada, con un enfoque de trabajo positivo y flexible", especifica el anuncio.

Si aspiras a un puesto de más peso, y tienes experiencia previa en la hostelería, el puesto de asistente al gerente del restaurante del Palacio de Buckhingham es el tuyo. Se oferta un contrato indefinido, con un turno de trabajo de 40 horas semanales repartidos en 5 días a la semana de lunes a domingo, el sueldo anual oscila entre los 27.200 euros y los 28.400 euros anuales. Es decir tendrás un salario mensual entre los 2.266 euros y los 2366 euros.

Para optar al puesto de requiere: "Experiencia previa en supervisión dentro de la industria hotelera, está comprometido a garantizar los más altos estándares de servicio al cliente y saber cómo lograrlo, trabajar en equipo, feliz de involucrarse y tener iniciativa. Debe tener buenas habilidades de comunicación y como no, tener buen conocimiento práctico de higiene y seguridad alimentaria, y un Certificado de Higiene Alimentaria básico sería una ventaja. Así como poseer buenas habilidades administrativas", explica el anuncio

