La sorprendente relación entre los burros y la política en Estados Unidos

El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses están llamados a participar en las elecciones presidenciales, que cumplen su edición número 59. La cita con las urnas en Estados Unidos tienen una relevancia internacional... como cabe esperar cuando se elige al presidente de la primera potencia mundial y, por tanto, a la persona que ostentará el mando durante cuatro años en el país más poderoso del mundo.

En estas elecciones, el sillón presidencial en el Despacho Oval de la Casa Blanca se lo disputan el candidato a la reelección, el republicano Donald Trump, y el demócrata Joe Biden, que vienen protagonizando una encendida campaña electoral, marcada en las últimas semanas por el positivo en COVID-19 del presidente Trump, su rápida recuperación y sus siempre polémicas declaraciones, ahora en torno a la pandemia y su experiencia personal.

EL BURRO Y EL PARTIDO DEMÓCRATA

Sin buscar el doble sentido, en la inminente cita electoral en Estados Unidos tienen mucho que ver los animales... en concreto, el burro. Y esto tiene su origen en la América de principios del siglo XIX, como contaba en COPE MÁS Málaga una de las personas que más conocen a este animal: el dueño, cuidador y amigo de la burra Baldomera, Ismael Fernández.

“Hace más de cien años, uno de los candidatos del Partido Demócrata -Andrew Jackson- tenía un burro” y sus rivales políticos aprovechaban para atacarle calificándolo como tal... “decían que era un burro porque era una persona terca” y para acusarlo de ser “poco inteligente”. Es más, a Andrew Jackson lo apodaban 'jackass', un término en inglés que se utiliza de forma despectiva y que significa burro.

Pero, el político, Andrew Jackson, aplicó la técnica de ver el vaso medio lleno, así que decidió usar esas críticas a su favor. “El burro es un animal muy noble, trabajador, humilde y poco a poco, paso a paso, llega a su objetivo”, cuenta en COPE MÁS Málaga, Ismael Fernández, que asegura que la estrategia le salió tan bien “que se convirtió en el séptimo presidente de Estados Unidos”. De esta forma, las caricaturas de la prensa de la época comenzaron a utilizar la imagen de un burro para referirse al candidato demócrata.

Primera caricatura que relaciona a un burro y Andrew Jackson

EL ELEFANTE, EL ANIMAL DE LOS REPUBLICANOS

Fue así como nació la imagen que hoy identifica al Partido Demócrata de EEUU. A partir de ahí, el Partido Republicano se vio en la necesidad de tener su propia figura... otro animal. Y entonces “buscaron el elefante como símbolo de que eran hombres inteligentes, pero muy fáciles de someter y un poco tontorrones... los norteamericanos tienen ese sentido del humor y se quedaron con ese animal que es bondadoso, prudente y muy templado”.

Y así ocurrió todo para que “a día de hoy, los demócratas sigan usando el burro y los demócratas, el elefante”.

¿CÓMO ES LA HIGIENE DE UN BURRO?

En 'El diario de Baldomera' que cada semana abrimos en la antena de COPE MÁS Málaga, el amigo y cuidador de la burra más famosa del momento explicaba cómo es la higiene del animal. Cuenta que, a través de las redes sociales, una seguidora le recriminó “lo sucia que estaba”. “Es un burro, no es un caniche... los burros no son muy amigos del agua, no les gusta que los laven”, explica Ismael. “Su forma de lavarse la piel, quitarse los insectos, las bacterias... es revolcarse en tierra, es como cuando nosotros nos exfoliamos”, añade.

Aunque hay un truco: “Si queremos tenerla un poco más aseada, la forma es como con los caballos: el cepillado”. Pero Baldomera “amiga del agua no es y nosotros la respetamos”. A esto hay que añadir la higiene mental: “Los dientes de Baldomera se limpian con la fruta que come, aunque hay gente que los cepilla”.

UNA NUEVA CUADRA PARA BALDOMERA

En COPE MÁS Málaga, el amo de Baldomera contaba que están cambiando la cuadra porque “se acerca el frío y queremos que sea mami”, así que la están adaptando para los próximos meses. Aunque a la burra le cuesta entrar allí... ella prefiere pasar las horas a la sombra de un olivo. Pero su dueño ya lo tiene todo pensado: van a ponerle el bebedero y el comedero dentro de la cuadra para que no le quede otro remedio que entrar.

