El misterioso mensaje de Dani Rovira que aplauden las redes

Dani Rovira va recuperando su rutina habitual. El actor malagueño tras superar un linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado el pasado mes de marzo, se encuentra rodando la película "Mediterráneo".

Junto a los actores Anna Castillo, Eduard Fernández, Sergi López y Àlex Monner; Rovira graba está película que cuenta la historia del barco Open Arms que se encarga de salvar la vida a miles de refugiados en las aguas del Mediterráneo.

Dani Rovira suele ser muy activo en las redes sociales y sus reflexiones son seguidas y comentadas con interés por miles de personas. Su última publicaicón en instagram no ha dejado indiferente a nadie. El popular actor y humorista, hablaba, junto a una foto de un solitario Huski Siberiano, de las contradiciones que puede tener el ser humano y de lo bueno y malo que pueden hacer las personas a lo largo de sus vidas: " A veces viene bien mirarse al espejo y ver la parte distorsionada y oscura que todos tenemos..." comenzaba escribiendo en su publicación, para acontinuación añadir: "Soy mi fiel compañero, y al mismo tiempo, mi peor enemigo. Pero no nos queda otra que llevarnos bien con nosotros mismos para después así, no hacer daño a quien tengas delante o a tu lado".

Rovira invita en su reflexión a que las personas conozcan también su parte mala y sepan convivir con ella para poder sacar lo mejor de cada uno y así poder encontrar la felicidad: "El camino sigue, y siempre habrá charcos que nos ayudarán a ver la parte que no nos gusta de nosotros, pero va irremediablemente pegada a nosotros. Si la escondes y no la reconoces, te seguirá comiendo, angustiando y causando infelicidad".

Por último, el actor de "8 apellidos vascos" lanzaba un mensaje de esperanza y de refuerzo de la autoestima: "Solos o acompañados, quereos. Y mientras camináis, bajo ningún concepto, evitéis los charcos"

APLAUDIDA REFLEXIÓN

Su reflexión no ha pasado desapercibido y muchos fueron los que empatizaron y agradecieron a Rovira las palabras publicadas: "si hay que meterse en el charco ,saber entrar y salir dignamente reconociendo la parte que nos toca ... tanto para bien ,como para mal ...quedar en paz con nosotros mismos es sin duda,lo mejor...frenar, si sabemos que podríamos estrellarnos demasiado fuerte ... y si ,eso es lo más importante ,conocernos a nosotros mismos ,saber cuáles son esos límites que hacen que el lado oscuro salga a la luz", le respondía una seguidora.

La popular presentadora andaluza, Toñi Moreno no fue ajena a esta publicación y dejó claro su sentir por Rovira: "Te admiro tanto", escribió de manera rotunda.

PROYECTOS A LA VISTA

Tras muchos meses de inactividad, por culpa de la enfermedad que padeció, Dani Rovira está ya trabajando a pleno rendimiento, junto al rodaje de la película "Mediterráneo", el malagueño tiene otro proyecto importante que emprender. Rovira debutará como presentador de un nuevo espacio de entretenimiento que estrenará La 1 próximamente en horario de máxima audiencia. Será un formato divertido y fresco con sketches, reportajes y entrevistas.

Daniel Écija y Andrés Varela son los productores ejecutivos de este show que estará impregnado por la personalidad de Dani Rovira. Junto al cómico participarán conocidos colaboradores que aportarán su punto de vista para contar todo tipo de historias y noticias.

