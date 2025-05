Sigue en directo en COPE la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías desde Roma

PINCHA AQUÍ PARA SEGUIR GRAN PROCESIÓN DEL JUBILEO DE LAS COFRADÍAS DESDE COPE MÁS MÁLAGA

Con motivo de la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías , COPE Málaga ha desplazado a Roma un amplio equipo de profesionales que, liderados por Adolfo Arjona, llevarán a través de la radio todos los detalles.

Una programación especial que despliega varios puntos inalámbricos en la capital de Italia. A través de ellos, Mónica García, Carmen Cerbán, Pedro González y Andrés Atienza, cuentan lo que sucede en el cortejo, acercan el ambiente de las calles y hablan con personalidades que acuden al palco de autoridades que se ubica junto al Circo Máximo.

A esto se suma un nutrido grupo de expertos, historiadores y cofrades que, desde los estudios de COPE, aportan datos de interés sobre este acontecimiento.

La programación especial de COPE MÁS Málaga, con motivo de la Gran Procesión, la puedes seguir en los diales habituales: 97.1 fm y 882 am. También a través de nuestra web y la aplicación de COPE.

Recorrido de la Gran Procesión

RECORRIDO

El trazado total para el camino de ida y vuelta es de casi cuatro kilómetros, con salida y encierro en el mismo punto, igual que ocurre en Semana Santa, y en la mitad del recorrido, se ubica un palco de autoridades, en la vía del Circo Máximo..

En cuanto al recorrido, no hay variación alguna respecto al aprobado en marzo por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

El trazado, de tres kilómetros setecientos metros, está previsto que se realice en seis horas y media, aproximadamente, lo que significa que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) regresará a la plaza Celimontana hacia las 20:30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las 22:00 horas.

LA PROCESIÓN

La procesión la abre un crucifijo del siglo XVIII de una hermandad de Mafra, en Portugal. Le seguirá la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros Ciudad del Vaticano, con un cuadro de Santa Ana con la Virgen, y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, que posee una talla del siglo XVII.

A continuación, está representado el Priorato Ligur de Cofradías Génova con dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII) y la Archicofradía de La Sanch Perpignan, con el crucifijo 'Le Devot Christ' (siglos XIII-XIV); y la Cofradía de Maria Addolorata Enna, mediante la Virgen de los Dolores.

Tras ellos, sale el paso del Cristo de la Expiración de Sevilla (El Cachorro) y la Virgen de la Esperanza de Málaga, que es la imagen que cierra el cortejo.

CORTEJO DE LA GRAN PROCESIÓN

La procesión cuenta con un cortejo de 2.000 personas entre los 600 cirios que acompañarán a las imágenes, las cuadrillas y portadores, con dos relevos completos, 90 para el Cachorro y 270 portadores para la Virgen.

En el cortejo también participan las bandas de música. Durante el recorrido el Cachorro va acompañado por los sones de la Banda de Música de la Puebla del Río y la Banda de Música de la Oliva de Salteras, que se unen de forma especial para esta ocasión y la Esperanza de Málaga lo hace con la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.