Cómo sentarte correctamente a la hora de teletrabajar

En muchos países europeos el teletrabajo es algo con lo que están familiarizados desde hace años. Aquí en España, era algo que sólo practicaban unos pocos hasta que la pandemia nos obligó a trabajar desde casa. Se calcula que actualmente unos tres millones de españoles han comenzado a trabajar con la llegada del COVID-19, con el inicio de la pandemia.

Los que llevaban tiempo practicándolo conocían sus bondades: una mayor conciliación familiar, menos desplazamientos, reducción del tráfico, de la contaminación, ahorros de tiempo... Pero también sabían muy bien que no era oro todo lo que relucía: dificultad para desconectar, no socializar con compañeros de manera física, etc.

Además de estos aspectos, hay otros que pueden afectar a nuestra salud. Con la llegada del confinamiento, muchos trabajadores se vieron obligados a realizar la tarea desde casa, donde por lo general no solemos contar con el equipamiento y el mobiliario adecuado para pasar hora y horas frente al ordenador. Es entonces cuando es posible que aparezcan problemas posturales que hasta ahora no habíamos sufrido.

Según un estudio realizado por Actiu, el 55% de los encuestados afirma haber tenido o conocer a alguien con problemas y molestias asociadas al uso de un mobiliario no adecuado fruto del teletrabajo. Y es que en casa, a veces sin ser conscientes, nos sentamos a trabajar durante varias horas en cualquier lugar: en la cocina, en el sofá del salón con el portátil sobre las rodillas...una práctica poco recomendable sobre todo si se extiende durante días, incluso meses.

DOLENCIAS

Entre estas dolencias destacan las lesiones músculo esqueléticas causadas por una mala postura o una deficiente distribución del espacio, fatiga visual y mental, hormigueo en las piernas, vértigos, contracturas, lumbalgias, tendinitis, etc.

Según indica la Directora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Rosa Porcar, en el libro Blanco del teletrabajo a Distancia “el incremento del trabajo a distancia va a suponer una excelente oportunidad para aumentar la cultura preventiva, haciéndonos a todos más conscientes e informados acerca de cómo nuestro entorno afecta a nuestra salud y productividad”.

DOLOR DE ESPALDA

El dolor de espalda es una de las dolencias más habituales como consecuencia de una mala postura. cualquier persona puede desarrollar dolor de espalda.

Según el Hospital Quirón Salud, identificar el dolor de espalda es muy sencillo, podemos distinguirlo si notamos: dolores musculares, dolor punzante, dolor que irradia hacia la pierna, dolor que empeora al flexionarse, levantarse, caminar o quedarse de pie; o dolor que mejora cuando nos tumbamos. Esta afectación no suele generar complicaciones mayores si se trata de manera adecuada y en poco tiempo, en la mayoría de los casos el dolor mejora gradualmente y en pocas semanas acaba desapareciendo. No obstante, si el dolor no mejora es importante acudir a un profesional ya que podría ser síntoma de patologías más graves como escoliosis u osteoporosis, entre otras.

Desde este centro aconsejan seguir algunas de las siguientes recomendaciones, para mantener una espalda sana y prevenir posibles dolores:

- Apoyar la espalda siempre en el respaldo para mantenerla recta y no encorvarla

- Usar silla con respaldo ergonómico en la medida de lo posible

- Si no se dispone de una silla ergonómica, colocar un cojín en la parte baja de la espalda para proteger las lumbares

- No sentarse en la punta de la silla

- Colocar el ordenador a la altura de los ojos para no cargar las cervicales

- Los pies deben tocar el suelo, si no es posible hacer uso de un reposapiés

- Hacer pausas para levantarse, estirar y dar una vuelta por la casa

- Beber agua

- Realizar ejercicio físico regularmente

- Mantener una alimentación sana y un peso saludable

