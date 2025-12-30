El sector de la automoción roza los 30.000 coches vendidos en Málaga en 2025 y recupera el pulso prepandemia

El sector de la automoción en Málaga hace, por primera vez desde la pandemia, un balance positivo en su volumen de ventas. Las cifras de este 2025 rozan los 30.000 vehículos nuevos vendidos en los concesionarios malagueños, un dato que devuelve al sector a niveles similares a los registrados antes de la crisis del COVID.

Desde la Asociación Malagueña de Automoción, su presidente, Carlos Oliva, ha valorado positivamente este año. "No podemos estar más que satisfechos, porque es un volumen que llevamos persiguiendo y creo que es el mínimo sobre el que tenemos que seguir creciendo", ha afirmado.

Interior de vehículo de lujo

El auge del coche híbrido

La opción favorita de los malagueños en 2025 es el vehículo híbrido, una elección que ha ganado fuerza en los últimos meses. Este auge se debe, en parte, a la entrada en vigor de las primeras restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, lo que ha generado una nueva preocupación en el comprador.

Según Oliva, el interés por la etiqueta medioambiental es una consulta constante: "Nosotros todos los días en nuestros negocios vemos cómo la gente que entra pregunta directamente por la etiqueta que tiene cada coche, por la pegatina, por dónde va a poder entrar. Notamos que hay una preocupación muy importante por parte de los compradores".

Los vehículos híbridos han acaparado el 60% del total de las casi 30.000 unidades vendidas en 2025. Les siguen en el ranking de ventas los híbridos enchufables, los diésel, los gasolina y, finalmente, los eléctricos.

El reto del coche eléctrico

A pesar de que aumentan sus ventas, los coches 100% eléctricos solo representan el 10% de las ventas de vehículos nuevos este año. Los principales motivos que, según el sector, frenan a los malagueños son la falta de una amplia red de cargadores que garantice la autonomía y la necesidad de mejorar las ayudas para su compra.

A este respecto, Oliva ha señalado que, si bien "es un crecimiento superimportante" y "va ganando peso el vehículo eléctrico", la realidad es que "todavía no es, obviamente, la manera de propulsión preferida" por los conductores en la provincia.