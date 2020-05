¿Sabes cuáles son las técnicas de desinfección más eficaces para combatir el coronavirus?

Cualquier protección para impedir que nos contagiemos de coronavirus es poca. Combatir al virus es la prioridad de todas las personas que pueblan el planeta Tierra. Prácticamente, toda la sociedad tiene ya interiorizado el uso de mascarillas y de guantes, sin embargo, para que la seguridad de todos sea mayor la desinfección de centros de trabajo y grandes superficies es tarea fundamental para evitar la propagación del COVID - 19.

En este sentido, son muchas las empresas que se ofrecen desde el estallido de la pandemia para desinfectar las áreas de trabajo con técnicas novedosas. Desinfecciones con ozono, vaporetas, lámparas de radiación o túneles de desinfección están a la orden del día a la hora de proceder a la desifección, sin embargo, no está comprobado científicamente la eficacia de ninguna de estas técnicas como denuncia el presidente de La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Sergio Monge : "Tanto las máquinas de ozono como el empleo de vaporetas y otros novedosos métodos de desinfección pretendidamente revolucionarios que están surgiendo, sobre todo ahora que algunos comercios comienzan a abrir, pueden poner en serio riesgo tanto la sostenibilidad de la desescalada como, y fundamentalmente, la salud de los usuarios.Estos métodos de eficacia no garantizada acumulan un triple riesgo en su aplicación. Por un lado, dan una falsas sensación de seguridad; por otro, pueden emporar la situación, llegando a expandir el virus; y, en último lugar, algunos de ellos tienen incluso efectos secundarios sobre la salud que no hay que dejar de tener en cuenta”, alerta.

DESINFECCIÓN CON OZONO

Es el caso del ozono, un producto cuya eficacia contra el coronavirus aún no ha sido evaluada y cuyo empleo puede provocar desde lesiones respiratorias hasta daño ocular, entre otros efectos adversos. Desde coches de policía hasta ambulancias y servicios de transporte público están siendo tratados con este producto que no está incluido en la lista de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: “Desde ANECPLA consideramos que apostar por las desinfecciones con un producto pendiente de evaluación como es el ozono en una situación tan grave de pandemia mundial como la que estamos sufriendo supone asumir un riesgo innecesario que no tenemos por qué afrontar cuando existen otros muchos tratamientos de eficacia probada y que cuentan con el respaldo de los organismos competentes oficiales”, afirma con rotundidad Sergio Monge, presidente de ANECPLA.

En este sentido, y ante los estudios sobre su eficacia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los que apelan sus defensores, Monge, explica que estos estudios efectivamente existen y demuestran la eficacia del ozono contra determinados coronavirus pero en un medio como el agua. “El comportamiento de un biocida como es el ozono puede variar muchísimo si hablamos de otro medio como el aire, como es el caso. Por otra parte, son ya varias las administraciones sanitarias autonómicas que se muestran contrarias al empleo del ozono en tratamientos de desinfección contra el SARS-CoV-2 y el mismo sentido se ha manifestado la Sociedad Española de Sanidad Ambiental”.

¿SON EFICACES LAS VAPORETAS CONTRA EL COVID - 19 ?

Las vaporetas son otros de los métodos que están surgiendo en los últimos días, fundamentalmente para la supuesta desinfección de prendas de ropa. “Si bien es cierto que existen estudios que avalan la eficacia del vapor a más de 75 grados para eliminar determinados virus y bacterias, el problema es Qque cuando utilizamos vapor también estamos aerosolizando, de modo que las posibles partículas que haya del virus en la prenda de ropa pasan al ambiente, pudiéndose inhalar o depositar en cualquier otra superficie que ya hayamos desinfectado”, explica la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta.

TÚNELES DE DESINFECCIÓN

Otro de los controvertidos métodos de pretendida desinfección contra el coronavirus son los populares túneles para personas. Con respecto a esta herramienta, ANECPLA recuerda la alerta lanzada hace unos días desde el propio Ministerio ante los posibles peligros que pueden ocasionar este tipo de arcos desinfectantes y recuerda que, a día de hoy, no existen virucidas autorizados para su uso por nebulización sobre personas.

LÁMPARAS DE RAYOS UV

Las lámparas que producen radiación UV también es otra de las soluciones que se están ofertando. Sin embargo, tal y como recalca la directora general de ANECPLA, “no están determinados ni el tiempo de exposición, ni la longitud de onda que se deben aplicar en desinfecciones ambientales contra coronavirus, ni tampoco lo están los riesgos que tendría su uso en condiciones de eficacia”. Y añade: “a veces, los sistemas de radiación UV se utilizan en desinfección, pero siempre como complemento a desinfecciones específicas y utilizando equipos que nada tienen que ver con las lámparas que nos están vendiendo y que, siendo de dudosa eficacia, pueden ser peligrosas para la salud”.

