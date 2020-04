¿Son realmente eficaces las empresas de desinfección?

Se han convertido en una de las profesiones más demandas desde que se decretara el Estado de Alarma por el coronavirus. Miles de empresas, centros de trabajos, hospitales, residencias de ancianos, comunidades de vecinos y particulares han acudido a las empresas de desinfección para convertir su recinto en un lugar más seguro. Sin embargo, no todas las empresas de desinfección actúan con la eficacia que deberían para parar la expansión del coronavirus.

EMPRESAS FRAUDULENTAS

Así lo ha denunciado La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que advierte que en medio de esta crisis sanitaria sin precedentes que estamos padeciendo, no paran de proliferar las ofertas de falsas desinfecciones que no aseguran la protección frente al COVID-19 y que, sin embargo, están multiplicando de forma exponencial el número de contagios. Con un millar de muertos por cada millón de habitantes, España es el país del mundo donde el coronavirus actúa con mayor letalidad y el segundo, solo por detrás de EE UU, en número de contagios. El presidente de ANECPLA, Sergio Monge, advierte que las técnicas de desinfección mal empleadas ayuda a elevar el número de contagios: “Queremos lanzar la voz de alarma de que están ofreciéndose técnicas de dudosa o nula efectividad contra el coronavirus, ejecutadas además por profesionales que no lo son, que están poniendo en serio riesgo la posibilidad de control de esta pandemia en nuestro país y que pueden incluso llegar a generar un rebrote de la enfermedad”, explica Monge.

MALA DESINFECCIÓN

El problema radica en el uso de productos no autorizados por el Ministerio de Sanidad o cuya dosis y modos de uso para realizar desinfecciones virucidas se desconocen, esto unido a las falsas promesas de que los espacios desinfectados garantizan su protección durante un tiempo después o el empleo de dudosas prácticas como los túneles de desinfección de automóviles o personas están fomentando el contagio de coronavirus en lugar de erradicarlos.

Esta situación, advierte Monge: “Crea una falsa sensación de seguridad totalmente contraproducente, incentivando conductas de riesgo. Para frenar esta crisis sanitaria en España se deben realizar desinfecciones efectivas y con todas las garantías de los espacios de riesgo, de lo contrario podemos entrar en un escenario de no retorno donde el control de esta enfermedad sea imposible”.

Por lo tanto, si tienes que desinfectar tu hogar o zona de trabajo asegúrate que la empresa de desinfección a la que recurres cumple con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, porque de lo contrario, estarás perdiendo tu dinero, y lo más importante tu salud.

