Bertín desvela el motivo de la espantada de Iglesias cuando iba a entrevistarlo: “Se echó para atrás”

En una nueva edición de 'El show de Bertín', programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur Televisión, la invitada especial fue Bibiana Fernández. En un momento de la conversación con la invitada y varios colaboradores, Bertín Osborne habló sobre Pablo Iglesias en referencia a la respuesta del político cuando fue invitado al programa 'Mi casa es la tuya' que emite Telecinco y que también presenta el propio Bertín.

PABLO IGLESIAS NO QUISO ACUDIR AL PROGRAMA

El pasado año, en las semanas previas a las elecciones generales, Bertín Osborne decidió invitar a los distintos candidatos a la presidencia del Gobierno. Finalmente, solo tres de los cinco candidatos acudieron al programa 'Mi casa es la tuya' (Pablo Casado, Santi Abascal y Albert Rivera). Los otros dos candidatos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rechazaron la invitación.

�� He pasado un muy buen rato con @BertinOsborne en @micasaeslatuya, donde hemos hablado de mis ilusiones, mi familia y el proyecto político que defiendo para España. Espero que los telespectadores de @telecincoes hayan disfrutado tanto como yo ��#MiCasaEleccionespic.twitter.com/uqLbFy8bYx — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 5, 2019

Sobre la invitación al líder de Podemos, Bertín Osborne explicó lo siguiente: “Primero nos contestó que sí venía al programa, pero al cabo de diez días nos llamó y nos dijo que no podía”. El presentador madrileño les propuso a todos los candidatos visitar su programa: “Yo invité a los cinco que se presentaban a las elecciones. Cuatro dijeron que sí y Pedro Sanchéz, que ya había estado una vez en el programa, me dijo que no podía porque no tenía fechas”, detalla.

Y parece ser que esa negativa del líder del PSOE fue el motivo que llevó a Pablo Iglesias a echarse para atrás. “Cuando Sánchez nos dijo que podía venir, Pablo Iglesias nos llamó y nos dijo que él tampoco podía. No sé por qué no pudo de repente cuando nos había dicho que sí”, comentó un Bertín que también explicó que como profesionales del medio le hubiese encantado hablar con Iglesias y “tener una conversación porque creo que no hubiéramos entendido en muchas cosas”.

En @elshowdebertin@BertinOsborne confiesa que ha intentado entrevistar a @PabloIglesias y que se echó atrás tras la negativa de @sanchezcastejon cuando había dado el ok #Televisionpic.twitter.com/iiGqPGkMGy — MASPITV (@TVMASPI) October 22, 2020

BERTÍN HABLA SOBRE LA CASA DE IGLESIAS

La compra de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero -ministra de Igualdad- generó mucha polémica en su día. Sobre ese tema también habló Bertín, que sorprendió con su explicación. “Se ha comprado una casa muy buena, pero me gustaría que hubiera sido todavía mejor para que entienda que en esta vida lo bueno es prosperar y conseguir objetivos cada vez mejores para vivir mejor”, comentó.

Bertín siguió hablando de este tema y añadió que a Iglesias “le viene fenomenal tener la casa que tiene para que entienda que hay personas decentes que pueden tener casas buenísimas que las han ganado por suerte, por trabajo, por esfuerzo, por estudios o por lo que sea”.

Por último, también quiso dejar claro que “la inmensa mayoría de la gente que tiene casas buenas no son ladrones, sino que es gente como él que ha prosperado en la vida”.

