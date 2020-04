¿Puedo ir a mi médico de cabecera en pleno estado de alarma?

En estos días estamos muy pendientes del trabajo que se está haciendo en los hospitales de la provincia en mitad de esta crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, pero, ¿cómo se está viviendo todo esto en los centros de salud?

Para saberlo, hemos consultado al responsable de Atención Primaria del Colegio de Médicos, el doctor Ángel García Arjona, que en este sentido durante una entrevista en COPE Málaga, señalaba que, "se intenta que los pacientes pidan cita por teléfono y que el paciente lo haga telefónicamente y le resuelta su dolencia, se intenta así y se haga una gestión así, se evita que las visitas presenciales sean las menos posibles, si hay algún paciente que ver desde el punto de vista médico, entonces se le cita presencialmente, pero en resumen se quiere evitar y que atienda a la gestión telefónica”, apuntó.

Si el médico de cabecera considera que el paciente debe acudir al centro de salud de forma presencial, este es el procedimiento, "se le indica a la consulta de su médico habitual, no hay nadie en la sala de espera y el médico le va a atender bien. Si es una analítica urgente se le deriva al hospital, si no, se hace presencialmente, va a la consulta donde está el medico y entra dentro para ser atendido”, subrayaba.

EL PROTOCOLO A SEGUIR

Eso en los casos que no son coronavirus. Muy distinto es el procedimiento que se activa ante una sospecha de COVID-19, "si es con cita telefónica y el medico le indica que vaya a una determinada consulta y cada centro organiza de forma particular su circuito, peo en general, es un profesional, en esa consulta de respiratorio y ya el médico con su traje y demás, atiende al paciente”, apuntó.

En definitiva, que en los centros de salud se han establecido circuitos específicos para pacientes con posible coronavirus, "si su estado no es grave y no requiere hospitalización, en el propio ambulatorio le darán una serie de indicaciones, en el caso que el paciente es valorado y ya puede ir a su domicilio, al paciente se le indica el régimen de aislamiento, como tiene que estar, la habitación, el baño, el lavado de utensilios de cocina etc, eso se le da un manual y después se le hace un seguimiento diario de ellos pacientes”, indicó

En todo caso es importante aclarar que en los centros de salud no se realiza la prueba del coronavirus. Esa prueba solo se hace a los pacientes que están en peor estado y a los que, por tanto, hay que derivar a un hospital.

