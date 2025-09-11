Promover vivienda social e invertir en empresas andaluzas: los objetivos de Fundatia, el holding creado por la Fundación Unicaja

Sergio Corral, director general de Fundación Unicaja, José M. Domínguez, su presidente, y Manuel Atencia, secretario del consejo de administración de Fundatia y LiveUpp

Fundación Unicaja ha presentado hoy Fundatia, su sociedad holding de inversiones que tiene como principales objetivos diversificar los ingresos de la institución para el desarrollo de la obra social, el impulso del tejido empresarial andaluz y la promoción de la vivienda social. Con esta apuesta, la institución da un gran paso estratégico afianzando su posición como actor clave en el desarrollo socioeconómico de la región.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el director general de la institución, Sergio Corral, han presentado hoy esta sociedad de responsabilidad limitada y con capital 100% de la Fundación, que aumentará su autonomía al reducir la dependencia del dividendo de la participación en Unicaja. También han dado a conocer un proyecto social basado en la inversión en viviendas de protección oficial para el alquiler, que se articulará a través de la sociedad promotora inmobiliaria LiveUpp.

Fundatia llevará a cabo su actividad a través de tres líneas de negocio: la inversión en empresas no cotizadas, la inversión en activos financieros de renta fija y variable, y una promotora inmobiliaria.

Nace con una cartera inicial de 180 millones y se espera que a finales de 2028 el patrimonio gestionado por esta nueva sociedad inversora supere los 350 millones de euros.

APUESTA POR EMPRESAS

El holding de la Fundación reforzará su capacidad de acción y el alcance de su obra social, contribuyendo al progreso socioeconómico a través la inversión en empresas andaluzas consolidadas. Fundatia gestionará las inversiones de la fundación en empresas no cotizadas. No se incluye en esta gestión su participación en Unicaja, cuya titularidad seguirá dependiendo directamente de la Fundación, al igual que las sociedades de titularidad 100% que emplea para el desarrollo indirecto de su obra social. Como Fundalogy, creada en 2018 para impulsar proyectos emprendedores, innovadores y de impacto social, y Baloncesto Málaga, referente deportivo en su ámbito de actuación.

El Consejo de Administración de Fundatia está compuesto por José M. Domínguez Martínez (presidente), Federico Beltrán Galindo, Sergio Corral Delgado, Juan Luis Galán Delgado, María Mata Fuentes, Ignacio Peinado Guerrero, Esther Sánchez Manzano, Alicia Vicente Andrés y Álvaro Villacorta Fernández. Su director general es Rafael Moreno Romero y el secretario y vicesecretario del Consejo son, respectivamente, Manuel Atencia Robledo y Antonio Jesús López Expósito.

LIVE UPP

La Fundación también ha presentado hoy LiveUpp, una sociedad promotora inmobiliaria dependiente del vehículo inversor principal.

El problema actual de acceso a la vivienda y la escasez de viviendas sociales en Andalucía han motivado la voluntad de la Fundación de desarrollar una nueva línea de actividad social basada en la inversión en promoción y alquiler de VPO.

A través de LiveUpp y en suelo de titularidad pública, la Fundación acometerá la construcción de viviendas de protección oficial y su posterior arrendamiento. La flexibilidad de la nueva estructura corporativa que ha presentado hoy la Fundación permitiría incorporar en el futuro otra sociedad exclusivamente arrendadora y también dependiente de Fundatia.

Los enclaves de las promociones de LiveUpp serán lugares singulares de las ciudades andaluzas y los complejos residenciales se inspirarán en innovadores modelos habitacionales óptimos en la distribución de espacios y servicios comunes. Las viviendas se diseñarán de manera especialmente respetuosa con el medio ambiente y dispondrán de zonas de uso compartido que acogerán actividades culturales, deportivas, sociales y productivas para enriquecer la vida colectiva. Los ejes de la actividad de la Fundación Unicaja articularán la vida colectiva en los espacios comunes de las promociones de LiveUpp.

El proyecto se concibe como un impulso social para jóvenes y familias, para que puedan evolucionar y prosperar en el marco de un acentuado sentido de comunidad.

El Consejo de Administración de LiveUpp está compuesto por José M. Domínguez Martínez (presidente), Violeta Aragón Correa, Ángel García Vidal, Antonio Manuel Rando Ortiz y Francisco Javier Russinés Torregrosa. Su director general es Joaquín Osuna Rodríguez y el secretario y la vicesecretaria del Consejo son, respectivamente, Manuel Atencia Robledo y Marta Aurioles Cordones (*en anexos breves referencias curriculares).