Varias personas sufren lesiones oculares tras subirse a los coches de choque en la feria de un pueblo de Málaga

Varias personas, entre ellos algunos menores de edad, han necesitado atención médica tras sufrir molestias y lesiones oculares después de montar en la atracción de los coches de choque instalada en Valle de Abdalajís durante la feria del municipio.

El ayuntamiento de este municipio de cerca de 2.500 habitantes de la comarca malagueña de Antequera ha tenido conocimiento de varias personas afectadas por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción pista de coches de choque.

TESTIMONIOS

En las redes sociales figuran varios testimonios de afectados que relatan que el pasado sábado día 9 de agosto ya había algún caso de ojos rojos, molestias, y algo extraño dentro del ojo, critican que la atracción permaneciera abierta tras lo ocurrido y exigen que se depuren responsabilidades.

Según ha explicado a EFE su alcaldesa, Virginia Romero, el pasado domingo tuvieron constancia de algunos casos de afectados que han necesitado asistencia médica, por lo que se puso en contacto con la Guardia Civil, que comprobó la documentación de la atracción, que era correcta y coincidía con la que disponía el Ayuntamiento.

COMPROMISO DE LA EMPRESA

"Por lo visto comentaron que a veces es por una grasa que lleva la malla metálica por donde van las varillas de los cochecitos", que la empresaria responsable de la atracción se comprometió a volver a engrasar.

La alcaldesa ha mostrado su disposición a "ayudar a los vecinos a tramitar sus reclamaciones" por los gastos médicos, de las que tendrá que responder la aseguradora de la empresa de la atracción.

Romero tiene constancia de varios niños y adolescentes afectados con lesiones oculares, pero desconoce el número exacto de personas atendidas en el centro de salud u hospitales de la provincia por este incidente durante la feria, que terminó el pasado domingo.

Fuentes sanitarias han dicho a EFE que en el Hospital Materno, donde se encuentran las urgencias de Oftalmología del Hospital Regional de Málaga, fue atendido un joven de 21 años relacionado con este caso.

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA LOS HECHOS

Por su parte, la Guardia Civil investiga los hechos, por los que hasta el momento se ha presentado una denuncia, han dicho a EFE fuentes del instituto armado.

Según adelanta este martes 'Diario SUR', al menos 15 menores han necesitado atención médica por irritaciones, molestias y lesiones oculares tras acudir a la feria de Valle de Abdalajís, unos casos que se asocian a la atracción de los coches de choque.

Algunos pacientes, atendidos inicialmente en el centro de salud local, fueron diagnosticados con úlceras corneales y alertados de tener que ir a hospitales de Málaga para un seguimiento si las molestias continuaban, señala el periódico.