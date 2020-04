Pérez-Reverte zanja sus críticas a Montero: "El andaluz NO es vulgar, hay personas que sí"

La red social Twitter y el escritor y periodista, Arturo Pérez-Reverte, se han convertido en una fuente permanente de polémicas y debates. Cada comentario en las redes del escritor es seguido con atención por miles de usuarios que se dividen entre los que están a favor y en contra. Una de las últimas polémicas protagonizada por Pérez-Reverte, venía a cuenta del acento andaluz, tras la intervención en una rueda de prensa de la ministra sevillana María Jesús Montero.

Aunque ya parecía un tema zanjado por el propio Pérez-Reverte, el asunto ha vuelto de nuevo a ponerse de actualidad. Y es que a pregunta de un "tuitero" el escritor vuelve a dejar claro que nunca ha menospreciado el acento andaluz y ni mucho menos ha insultado a los andaluces: "El habla andaluza no es vulgar. El acento andaluz no es vulgar. Pero hay personas que sí son vulgares al expresarse, lo hagan con el habla o el acento con que lo hagan... ¿Vale así?" explicaba el autor del "Capitán Alatriste".

Vamos a ver. En tributo a nuestra vieja relación se lo voy a explicar claro para que lo entienda. El habla andaluza NO es vulgar. El acento andaluz NO es vulgar. Pero hay personas que SÍ son vulgares al expresarse, lo hagan con el habla o el acento con que lo hagan... ¿Vale así?

Y por si todavía a alguien no le quedaba clara la opinión del escritor, éste volvía a insistir horas más tarde.

Si en la anterior ocasión hubo más reacciones encontradas sobre la opinión de Pérez-Reverte, en esta ocasión la mayoría de los seguidores se muestran partidarios de sus palabras y de distinguir entre el acento de las personas y la vulgaridad para expresarse.

Soy madrileña de sexta generación y es verdad que cometo errores en el uso de los pronombres átonos, aunque lo intento corregir, pero de eso a decir "los virús" hay un trecho.

Me encanta el acento del sur pero me gusta cuando es educado y esta señora no lo es.