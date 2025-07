Emilio Pérez de Rozas aprieta a Simeone tras la fuerte inversión del Atlético en fichajes: "El puesto de trabajo más fácil del mundo, pero..."

La intensa e interesante entrevista que Saúl Ñíguez dio este miércoles en El Partidazo de COPE dejó una reflexión relacionada con la exigencia que se le debe aplicar al Atlético de Madrid con la inversión que ha hecho el club en fichajes durante los últimos dos veranos.

Saúl fue muy sincero en señalar que, al haber gastado durante este verano otros 200 millones de euros, "el Atleti cada vez tiene menos excusas. Ahora, no pueden poner la excusa de que Saúl o cualquier otro jugador cobran mucho".

Cordon Press Saúl - Atlético

La realidad de llegar a esa cifra de gasto le iguala "a lo que están gastando otros grandes equipos y debe competir por todo".

Muchos atléticos no ocultan la decepción de que su equipo no termine de plantar pelea a Barcelona y Real Madrid hasta el final de la temporada en LaLiga, y en Champions se quede lejos de aquellas dos finales casi consecutivas (2014 y 2016) en la que los del Cholo soñaron alto pero no pudieron derrotar a su eterno rival.

¿Debe subir la exigencia en el Atleti?

Las palabras de Saúl en El Partidazo de COPE dieron pie a preguntarse si el Atlético de Madrid tiene la obligación de ganar títulos con la inversión que está realizando la directiva o si, de nuevo, el equipo debe conformarse con aspirar a ser el mejor equipo de entre los otro 18.

A esa respuesta se atrevió a responder, en Deportes COPE, Emilio Pérez de Rozas, que parte de una premisa un tanto sarcástica: "Yo lo que pienso es que Simeone tiene el puesto de trabajo más fácil del mundo, que es ser tercero en LaLiga".

Después, recuerda que durante la pasada temporada, con los refuerzos que llegaron en buen comienzo en la temporada, "ya dineron alguna cosita", pero este año la cifra gastada en millones asusta: "Yo no no recuerdo que nadie se haya gastado 400 millones en dos veranos", por lo que el Atlético de Madrid, bajo su punto de vista, debe dar más. En el caso contrario, las consecuencias pueden ser imprevisibles: "O esos chicos vienen y rinden como tienen que rendir, o yo creo que realmente, en algún momento, el Atlético de Madrid, sus dueños y los adorables seguidores de Simeone tendrán que plantearse algo muy en serio".

También se sumó Tomás Guasch al debate, que entiende la frustración de que, temporada tras temporada, el equipo se quede sin opciones de competir por los títulos antes de lo deseable, y que "entrar en la Champions puede considerarse como un título porque es lo que te permite ganar los 200 millones que llevan colocados este verano", pero Guasch le exige más al Atlético: "Hay que hacer algo más. Lo que no puede ser es lo que pasó el año pasado, que de campeón de invierno acabó, no casi en descenso porque eso es una barbaridad, pero... Algo más, sí, ¿no?".