Estos son los nuevos horarios para visitar los cementerios de Málaga desde este sábado

Como cada año por estas fechas, los cementerios comienzan a recibir numerosas visitas de personas que acuden a recordar a sus familiares difuntos con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos. Una conmemoración que este año está condicionada por la pandemia del coronavirus.

Es por ello que el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado algunas medidas para tratar de escalonar esas visitas a los camposantos de la ciudad y así reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

02/04/2020 ParcemasaAYUNTAMIENTO

Entre esas medidas se encuentra la ampliación de horarios de los cementarios de Málaga capital desde este sábado, 24 de octubre, hasta el 2 de noviembre. De esta forma, los cementerios de San Gabriel (en las instalaciones de Parcemasa), San Miguel, San Juan en El Palo, San Antonio en Churriana y Olías estarán abiertos de 8.00 a 19.00 horas. Además, la pirámide memorial de San Rafael estará abierta los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 9.00 a 18.00 horas.

AFOROS LIMITADOS

Los cementerios de Málaga tienen, además, el aforo restringido. De esta forma, el cementerio de San Gabriel está limitado a 2.500 personas, el los de El Palo y Churriana, a 70 personas; y el cementerio de Olías y la pirámide de San Rafael cuentan con un aforo máximo de 50 personas.

25/11/2011 Cementerio De San Miguel.EUROPA PRESS/CULTOPIA.ES

También se amplían las líneas de atención telefónica a los usuarios, como explica la concejala responsable de Parcemasa, Gemma del Corral, “para que todas aquellas personas que quieran programar su visita a los cementerios lo puedan hacer con toda la información y con todas las garantías no solo para su seguridad, sino también para todas las personas que van a estar visitando nuestros cementerios en estos días”.

De esta forma, las líneas 900 500 520 y 952 43 41 00 estarán operativas de 8.00 a 15.00 horas, para informar sobre aforos, horarios y medidas que se están aplicando. Una información que también se puede consultar en la página web de Parcemasa.

DUDAS SOBRE LA AFLUENCIA A LOS CEMENTERIOS

El año pasado, con motivo del Día de Todos los Santos, los cementarios de Málaga recibieron 60.000 visitas. Una cifra que los responsables municipales no tienen claro si se va a mantener este año, por la pandemia: “Al ser un panorama incierto, nos encontramos ante la posibilidad de que mucha gente no acuda por cuidarse, por no querer arriesgar... o que nos encontremos con una afluencia mayor de público porque es cierto que ha habido mucha gente que ha perdido a sus familiares durante la pandemia, que no los ha podido despedir y que quizá sea el primer Día de Todos los Santos que puede acudir a visitar a sus familiares”.

31/07/2008 Parque Cementerio De MálagaEUROPA PRESS/PARCEMASA

VIAJES GRATIS DE LA EMT

Para visitar los cementerios, la EMT va a ofrecer 5.000 viajes gratis, que se pueden conseguir desde el pasado jueves, 22 de octubre, en los puestos de flores de la Alameda y en las floristerías de Parcemasa (por el acuerdo entre el ayuntamiento y los floristas), aunque el reparto de esos viajes no se vincula a la compra de flores. Es más, con motivo de la pandemia se ha recomendado a los usuarios que realicen los encargos florales por teléfono y, así, evitar colas y agilizar su recogida. Estos viajes de la EMT se podrán utilizar desde este mismo sábado.

Para que las normas preventivas ante la pandemia se cumplan, en los cementerios se va a realizar un refuerzo especial de Policía Local y voluntarios de Protección Civil, junto al personal propio de las instalaciones municipales.

MISA EL 1 DE NOVIEMBRE

Aunque no se realizarán las actividades culturales que habitualmente se programaban para estas fechas, este año sí se mantendrá la misa en el cementerio de San Miguel, que tendrá lugar el domingo 1 de noviembre a las 12.00 horas en el exterior de la capilla, con un aforo de cien personas.

Por cierto, Parcemasa mantiene durante estos días el servicio de ayuda psicológica, que estará a disposición de todos los usuarios que lo requieran de forma gratuita.

También te puede interesar:

- Dos familiares podrán acompañar a los pacientes de coronavirus en el hospital en sus últimos días de vida

- VÍDEO | La Policía desaloja y denuncia a 46 jóvenes que celebraban un macrobotellón en un descampado en Málaga

- Patadas, empujones e insultos: piden prisión para empleados de una residencia por maltratar a discapacitados