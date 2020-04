Moreno Bonilla: "Nunca nos hemos acercado al colapso en la UCI pero estamos preparados por si ocurriera"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue protagonista en los micrófonos de COPE Málaga en la programación especial con motivo de la Semana Santa que te cuenta cada tarde Adolfo Arjona. Moreno Bonilla hacía un ejercicio de memoria y desnudaba sus recuerdos de infancia y adolescencia de Semana Santa: “Es imposible no tener emoción o recuerdos de la Semana Santa. De emocionarme con Zamarrilla que se encuentra cerca de donde vivía, Mena...La Semana Santa es esa época que te permitían tus padres lllegar más tarde, estar con tus amigos y vivir ese ambiente Ver a la chica que te gustaba.. La Semana Santa es única para todos. Me acuerdo del clásico punto de encuentro en el banco Zaragozano. Son tantas cosas las que evoca la Semana Santa que es imposible no emocionarse”

El presidente de la Junta sigue muy de cerca la evolución de coronavirus en nuesta región y en las medidas que se están tomando para evitar que esta enfermedad se propague aún más: “Estamos viviendo una pandemia mundial. Nuestra obligación es que el virus no te atropelle. Un sólo caso ya es sufrimiento y trsiteza. En Andalucía la casa de mortandad es un 4%, bastante inferior a otros puntos de España. En ningún momento nos hemos acercado al colapso de la UCI pero estamos preparados por si eso llegara a ocurrir. Estamos haciendo lo humanamente posible para evitar el sufrimiento”.

�� Parte oficial del Gobierno andaluz sobre #COVIDー19

⛑ Son 9.510 los casos positivos de #coronavirus en #Andalucía pic.twitter.com/wuzJtqSTdw — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 10, 2020

El presidente de la Junta de Andalucía también habló sobre el comportamiento de algunos grupos políticos en estos tiempos tan duros: “Tristemente no debemos acostumbranos a la bajeza de algunas formaciones políticas. Me siento orgullosos de la UMA por hacer respiradores con Fujitsu que va a salvar vidas y que produce del talento de los andaluces y no utiliza piezas para otros respiradores, se puede hacer de manera rápida y está aprobado clínicamente y eso debe hacer orgullososo a los andaluces".

Una buena noticia: la Agencia Española del Medicamento acaba de validar el respirador andaluz. Esperamos poder fabricar unas 50 unidades a la semana que estarán a disposición de los centros hospitalarios. ¡Gran trabajo! Enhorabuena a todo el equipo.https://t.co/aOy9gzjtOF — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 10, 2020

Moreno Bonilla también anunció que está a la espera de poder comparecer en el Parlamento Andaluz: “Estoy pendiente de comparecer en el parlamento. Se pidió que no hubiera actividad parlamentaria y accedí. Pero sí que pedí seguir informado y que se compareciera en las diputaciones permanente. Estoy esperando a la mesa del parlamento para someterme a las cuestiones que quieran hacerme el resto de grupos”.

Por último, el presidente de los andaluces quiso lanzar en los micrófonos de COPE: “ Un mensaje de esperanza,porque se que es muy duro el confinamiento. Es duro el riesgo de perder un empleo y para los cofrades muy duro no participar en la Semana Santa.Esto pasará, queda un día menos para salir de este infierno y junto lo vamos a derrotar para recuprar la normalidad y que el año que viene disfrutemos la Semana Santa con normalidad. Quiero dar las a COPE por esta programación que estáis ofreciendo que nos introduce de lleno en la Semana Santa y os agradezco este esfuerzo técnico y humano que estáis haciendo”, reflexionó Moreno Bonilla.