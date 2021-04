Acaba de cumplir 17 años, cuando lo normal a esta edad es estudiar y divertirte con tus amigos,Ander Tobal, Neat 110 en el mundo digital, ya se dedica profesionalmente a su gran pasión, los videojuegos. Concretamente a uno de los juegos más jugados en el mundo, el FIFA. Como millones de niños en el mundo, Ander, empezó jugando por pura diversión y sólo unos años después ya se gana la vida con ello.

Para muchas personas puede llegar a ser chocante ni si quiera imaginar que una persona se pueda ganar la vida por jugar a vídeojuegos pero los e-sports cada vez están más extendidos y es una industria que genera millones de euros. Cada vez son más las personas que se dedican profesionalmente a este sector y el seguimiento está siendo masivo por parte de una audiencia que no para de crecer.

CAMBIO RADICAL DE VIDA

La historia de Ander comienza como la de cualquier otro niño a los que sus padres les compra una consola para que se entretenga. “Llevo jugando 3 o 4 años al FIFA, como muchos niños, me compraba el juego para jugar y disfrutar con mis amigos. El único regalo que quería en navidades era el FIFA y esto dejó de ser un hobby al meterme en las finales de la liga FIFA y por sorpresa me llevé el campeonato” cuenta Ander Tobal en COPE Málaga.

Sueño cumplido, estoy sin palabras.



En unos dias comentaré sobre la situación pero ahora mismo solo puedo deciros gracias por el apoyo.



Mucho ánimo Cone, estoy seguro de que la temporada que viene volverás y mejor. @cone1996fc ? https://t.co/TQoy7HUz7B — Neat (@Neat11O) July 5, 2020





Pero su vida da un vuelco cuando con sólo 16 años se corona como campeón de España de FIFA y se embolsa un premio de 40 mil euros: “Me ha cambiado la vida de un día a otro. Les diría a la gente que tiene esta ilusión que luche por sus sueños porque nunca se sabe lo que puede pasar. Es un sueño dedicarte profesionalmente a lo que te gusta. Mis amigos están flipando, sobretodo, porque ha sido muy rápido. No ha dado tiempo a que haya una progresión ni que lo haya intentado antes, ha sido todo de un día para otro”.

JUGADOR PROFESIONAL

A raíz del campeonato el teléfono de Neat 110 no deja de sonar y le surge la oportunidad de vivir de su talento con los videojuegos:“Jugaba en Mijas hasta este año que me ficha DUX y deciden que nos desplacemos todo el equipo a Madrid, dos entrenadores y tres jugadores. Para muchos puede parecer que es una tontería jugar a las maquinitas pero tiene muchas horas detrás. Muchos entrenamientos, muchas horas. He dejado a mi familia, mis amigos, es duro pero es el camino para poder cumplir mi sueño y dedicarme a esto.”





Con 17 años y con una profesión muy bien remunerada y con miles de seguidores en las redes sociales, Ander ha aparcado temporalmente sus estudios. Como cualquier padre o madre, los de Ander veían con preocupación las horas que su hijo se pasaba las horas pegado a la pantalla:“Hace dos años, mis padres me decían que no jugara tanto, que debía estudiar más y era verdad. Pero nadie sabía que podría llegar tan lejos. Ahora me apoyan al 100% en esto y son muy importantes para mí.Ojalá pueda retirar a mis padres de trabajar, no me puedo quejar de lo que gano. Estoy en el camino”.

MUCHO ENTRENAMIENTO

Quien quiera pensar que la vida de un gamer es sencilla se equivoca, hay muchos sacrificios y horas de entrenamientos detrás para hacerse hueco en un mundo cada vez más competitivo: “Entrenamos casi todos los días de la semana. Nos despertamos a las 12 o 13 horas. Desayunamos y vamos al gimnasio, almorzamos. Por la tarde llevamos a cabo los entrenamientos. Dependiendo de si tenemos torneos o no, desconcectamos del FIFA y hacemos otras actividades. Por las noches, casi todos los días hay una especie de torneo que jugamos y nos sirve para entrenar”

En la actualidad, Ander Tobal pertener al club DUX Gaming que capitanean famososo como Courtois, Borja Iglesias o DJ Mario. Marcha líder en la competicón de FIFA que organiza la Liga defendiendo los colores del Real Valladolid:“Ahora juego la competición de la Liga cedido por DUX al Real Valladolid. Soy del Pucela, pero sigo con interés al equipo de mi tierra, el Málaga. He conocido a Ronaldo, uno de los mejores delanteros de la historia, ha sido increíble. Lo conocí en el esadio Zorrilla. Juego a nivel leyenda y ya estoy jugando con los mejores jugadores de Europa”.

?? Esta experiencia nos sirve para aprender.

?? @Neat11O nos cuenta cómo lo vivió desde dentro.

?? Nuestros #PucelaZorros lucharán para que #eLaLigaSantander se quede en Pucela. pic.twitter.com/D9axbuFtRN — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) April 7, 2021





No hay secretos en el FIFA para Ander, que tiene claro que para dominar el juego hay que echarle muchas horas: “Al principio alucinaba como los jugadores profesionales hacían todos los trucos y yo era incapaz. El único secreto es echarle horas. Yo ya los domino, eso sí hay que echarle muchas horas y practicar mucho”.

Ander Tobal es ahora el espejo de muchos chicos que ven reflejados en este joven de 17 años su sueño de ganarse la vida jugando a videojeugos.

