Estas son las restricciones que ya están en vigor en Málaga por la pandemia

Desde este viernes, 30 de octubre y al menos hasta el 9 de noviembre, Málaga está dividida por colores, según el nivel de las restricciones de la Junta de Andalucía en los distintos distritos sanitarios.

NIVELES PROVINCIALES

El color rojo es para la Vega de Antequera, de cuyos 19 municipios ya no se puede entrar ni salir y los aforos de tiendas, bares, gimnasios, parques, incluso en el coche particular, están muy reducidos. Ese es el nivel 4. Las medidas del nivel 3 (en color naranja) se aplican desde la medianoche en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda. Y el nivel 2 (el amarillo), con las medidas menos restrictivas, en Málaga capital y la Axarquía. De momento, las primeras horas de estas restricciones se están desarrollando sin incidencias “independientemente que haya Policía o no, que nadie les tenga que multar. Se trata de que cada uno piense que no es el momento de irse de fin de semana ni de desplazarse. Por ahora todo transcurre con normalidad”, apunta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Todas estas medidas que detallábamos están en marcha y permanecerán en vigor de momento hasta el 9 de noviembre. Y a partir de esa fecha se valorará, pero advierte que si estas medidas no funcionan de aquí al 8 de noviembre, se tomarán otras más restrictivas“eso los ciudadanos tienen que saberlo. No tenemos otra fórmula, sólo el grifo de la movilidad”. Sobre otras posibles medidas, el presidente adelanta que “serán más restrictivas, más duras, medidas que serán más limitantes”. También lanza un mensaje apelando a la responsabilidad por parte de todos “para evitar llegar a un escenario terriblemente negativo”.

CORONAVIRUS EN EL INTERIOR

Actualmente, la peor parte de la pandemia se la están llevando los municipios del interior de la provincia (de ahí que haya 19 pueblos cerrados en la comarca de Antequera).

Según el Instituto de Estadística de Andalucía, la tasa de contagios en los últimos catorce días se sitúa en 354 por cada cien mil habitantes en el distrito sanitario de La Vega de Antequera. Muy cerca, con 338 casos, está la Serranía de Ronda. El tercer peor dato de las dos últimas semanas es el de la Axarquía, con una tasa de 293 contagios por cada cien mil habitantes. En el distrito de Málaga capital la tasa es de 201 casos, 196 en la Costa el Sol y el mejor dato de los últimos catorce días lo encontramos en el Valle del Guadalhorce, con una tasa de 152 contagios por cada cien mil habitantes. Por tanto, la peor situación está en Antequera y Ronda “en la primera ola de la pandemia los pueblos del interior estuvieron con cero contagios, porque se cerraron ‘a cal y canto’. Llegó el verano y los ciudadanos vieron más seguridad en el interior de la provincia y al final, a día de hoy hay sólo diez municipios libres de COVID”, destaca el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

