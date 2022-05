El mapa de las mejores playas del mundo, cuatro son españolas

Playas de aguas cristalinas, arena blanca, palmeras, una buena hamaca y una refrescante bebida es el sueño de millones de turistas para huir de la rutina y perderse en su tiempo de vacaciones. Todos soñamos con lugares paradisíacos, ahora que llega el verano, muchos de esos destinos están relacionados con las playas.

Hawaii, Maldivas, Islas Vírgenes, California, Costa Rica, muchas de las playas con las que soñamos nos parecen un sueño imposible de alcanzar por la lejanía del lugar y por lo costoso que nos puede resultar el viaje. Sin embargo, muchos de esos sueños sí que se pueden realizar y están mucho más cerca de lo que nos imaginamos.

El portal web, Tripadvaisor, que se basa en las opiniones de los usuarios sobre un determinado lugar o establecimiento, ha organizado los premios "Best of the best" de Traveler’s Choice 2022, que premia los mejores lugares, playas, hoteles o establecimientos basándose en las experiencias de los usuarios.

De entre todas las playas del mundo que han sido valoradas por los millones de usuario del sitio web, cuatro de las mejores son españolas,y por tanto, no es necesario hacer un viaje transoceánico para disfrutarlas

PLAYAS SES ILLETES - FORMENTERA

Comenzamos en las Islas Baleres "Esta playa se sitúa dentro del Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera ocupando gran parte de la península de es Trucadors, extremo norte de la isla de Formentera. Son más de 450 metros de playa que se dividen en dos debido a una pequeña zona rocosa que se encuentra enmedio. Lo más destacable de esta playa son sus aguas tranquilas, poco profundas y de colores turquesas que junto a la arena blanca de la orilla la convierten en un paisaje paradisíaco.Para acceder al parque natural en coche o moto, hay que abonar una pequeña tasa a la entrada. El acceso a pie o en bicicleta es gratuito", explican en la propia web de la isla

PLAYAS SES ILLETES - FORMENTERA









PLAYA MURO - MALLORCA

No abandonamos las Islas Baleares, pero en esta ocasión saltamos a la Isla de Mallorca para disfrutar de esta espectacular playa: "El agua cristalina se ilumina en azul turquesa y la arena de azúcar en polvo brilla como la nieve bajo el sol. La Playa de Muro tiene menos de seis kilómetros de largo y queda ubicada en la costa norte de Mallorca, haciendo realidad sus sueños navideños. Casi como el caribe, parece que la atmósfera en la bahía de Alcúdia", explican desde Mallorca.

PLAYA MURO - MALLORCA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









PLAYA SOTAVENTO - FUERTEVENTURA

Viajamos ahora a las Islas Canarias, concretamente a Fuerteventura donde encontramos esta espectacular playa: "Se encuentra envuelta por inmensas dunas bañadas por aguas calmadas, cristalinas e inalterables en las que es necesario avanzar varios metros hasta encontrar un espacio profundo. Al tratarse de una de las playas más extensas de Costa Calma, la playa de Sotavento es el espacio ideal para aquellos que buscan un entorno tranquilo y sin multitudes en el que disfrutar de la naturaleza", relatan desde la propia isla.

PLAYA SOTAVENTO - FUERTEVENTURA









PLAYA DE LAS CANTERAS - GRAN CANARIA

Saltamos ahora a la Las Palmas de Gran Canaria para dejarnos llevar en una de las mejores playas urbanas que podemos encontrar: "Una larga lengua de arena, de varios kilómetros, que se extiende por la bahía. Además, es una gran reserva de vida marina. Sus fondos marinos son refugio de mil tipos de peces. En tierra, el refugio de paseantes, pescadores, surferos y surferas. Y cuenta con una particularidad especial. Esa peculiaridad es lo que los locales llaman "La Barra", una larga formación rocosa que se desparrama no lejos de la arena y que protege de las mareas gran parte de la playa", explican desde la isla de Gran Canaria.





PLAYAS PARADISÍACAS EN EL MUNDO

Estas son las mejores playas que según Tripadvaisor encontramos en España, pero si tienes dinero ahorrado y quieres vivir en un documental de los que vemos habitualmente por televisión debes saber que la playa mejor valoradas es la de Grace Bay Beach, en las Islas Providenciales Turcas y Caicos a 1000 kilómetros de Miami y contiguo al archipiélago de las Bahamas.

GRACE BAY









Varadero en Cuba, Australia, Sao Paulo o las Islas Vírgenes como La playa de Trunk Bay que se encuentra en Saint John y que también es destacada por los usuarios.

Playa de Trunk Bay





Ahora depende de ti y tu dinero, el lugar donde cumplir tus sueños

También te puede interesar:

El mapa que muestra cuáles son las mejores series de televisión de cada país

Este es el mapa de las 20 mejores ciudades del mundo para vivir