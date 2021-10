El mapa con las ciudades de Europa donde mejor se toma un café

El café es el gran aliado de muchísimos españoles a primera hora de la mañana. Cuántas veces habrás escuchado la típica frase “yo hasta que no me tomo el café no soy persona”. Y es que en España, al igual que ocurre en casi toda Europa, se bebe mucho café y los datos confirman que en nuestro país se consumen 4,5 kg de café por persona al año, lo que equivale a 3,5 tazas de café por día de media. Números que están muy lejos de los de Finlandia, el país que más consume café del mundo, con 11,6 kg por persona al año, lo que supone unas nueve tazas al día de media.

Hace un tiempo, la empresa Selecta realizó un curioso estudio sobre el consumo de café en Europa utilizando datos centrados en el café, dando como resultado un ranking de 89 ciudades europeas teniendo en cuenta varios factores como el coste del café (teniendo en cuenta el salario mensual de la ciudad), la calidad y cantidad de cafeterías, la disponibilidad de WiFi, las búsquedas en Google de la palabra 'café' y las importaciones de café en proporción al PIB y la población.

Selecta ha recogido datos de un total de 89 ciudades de 32 países europeos para determinar cuál es la mejor ciudad de Europa para tomar café. Cabe recordar que Selecta es una empresa de servicios avanzados de vending y restauración automática que está especializada en la distribución de máquinas de café, máquinas expendedoras de bebidas y sólidos, y en la creación de innovadoras áreas de descanso.

LAS MEJORES CIUDADES ESPAÑOLAS PARA TOMAR CAFÉ

Aunque España es un gran país para tomar buen café, sobre todo a un precio muy asequible, ninguna de sus ciudades está en el Top 15. Hay que irse hasta el 18º puesto del ranking para encontrar la mejor ciudad española para tomar café: Barcelona.

Tras Barcelona, otras cuatro ciudades españolas están presentes en el ranking en las siguientes posiciones: Madrid (41º), Valencia (56º), Málaga (59º) y Sevilla (67º). Si vemos alguna variables podemos comprobar que Barcelona es la 8ª ciudad de Europa con mayor número de cafeterías por habitante. Madrid es la ciudad española con el café a mejor precio, siendo 9ª de esta variable en Europa.

En cuanto a la valoración de calidad de los establecimientos, Málaga, Sevilla y Valencia se muestran muy críticas y exigentes, ya que estas tres ciudades se sitúan entre las 25 ciudades más críticas del continente europeo.

EDIMBURGO OCUPA LA PRIMERA POSICIÓN

La ciudad que ocupa el número uno del ranking es Edimburgo, siendo la mejor de Europa para tomar café. La capital escocesa se sitúa en lo más alto si hacemos la media de todas las variables, destacando en que es la ciudad que cuenta con más lugares para tomar café por habitante, además de tener la mejor conectividad WiFi.

El Top 10 es el siguiente:

Edimburgo (Escocia) Ámsterdam (Países Bajos) Florencia (Italia) Dublín (Irlanda) Amberes (Bélgica) Sarajevo (Bosnia) Bratislava (Eslovaquia) Bolonia (Italia) Praga (República Checa) Lisboa (Portugal)

A pesar de no estar en este Top 10 de las mejores ciudades europeas para tomar café, Zurich (Suiza) es la ciudad con el café más barato en relación precio/salario medio. Por otro lado, Tesalónica (Grecia) es la ciudad con el café más costoso. Además, Cluj-Napoca y Bucarest, ambas de Rumania, son las ciudades en primer y segundo lugar respectivamente con la mejor valoración de Europa en cuanto a la calidad de sus cafeterías.

